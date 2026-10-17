Se agravan y aumentan las crisis para el gobierno

La Presidente ha dado instrucciones de que se atienda lo de los salarios, pero no parece que se vayan a atender las deficiencias del sistema de salud, hasta en la Sedena, en donde sólo se surte el 56 por ciento de las recetas

Una forma de evaluar la buena o mala gestión de un gobierno, pudiera ser por el número e importancia de las protestas y manifestaciones de los ciudadanos contra las decisiones gubernamentales o contra lo que está dejando de hacer, sin importar los motivos o explicaciones sobre sus actos; al ciudadano no le importa si es por falta de presupuesto, por falta de tiempo, por equivocaciones, por desidia o por ignorancia, simplemente las personas protestan porque consideran que los gobernantes no están haciendo su trabajo o lo están haciendo mal.

1. En estos días, por fin se están manifestando los trabajadores, médicos y enfermeros del IMSS, exigiendo un aumento salarial, mejores condiciones de trabajo e incluyendo lo que afiliados y familiares se quejan en múltiples protestas callejeras: la falta de medicamentos, la falta de médicos y especialistas y la insuficiencia de equipo e instalaciones hospitalarias. La Presidente ha dado instrucciones de que se atienda lo de los salarios, pero no parece que se vayan a atender las deficiencias del sistema de salud, hasta en la Sedena, en donde sólo se surte el 56 por ciento de las recetas. Todo este asunto lo detonó la criminal muerte de bebés en las unidades neonatales en Durango y Jalisco.

2. Este año se han presentado diversas manifestaciones para exigir se atienda el grave problema de los feminicidios; durante este régimen, que se precia de impulsar y defender los derechos de la mujer, entre ellos el Derecho a la Vida, pero, nada más en Sinaloa, en este año, se cuentan 126 mujeres asesinadas, según el Periódico Noroeste, de los cuales “26 fueron en septiembre y 23 en agosto, los meses más letales en la historia reciente en Sinaloa”; la gran mayoría han quedado no solo impunes, sino con una muy limitada investigación.

3. La incontrolable violencia en todo el país y principalmente en Sinaloa, con su terrible cuota de asesinatos, heridos, desaparecidos, detenidos y desalojados, han puesto al descubierto la falta de penales suficientes para albergar a tantos detenidos, por lo que el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch ha anunciado la construcción de seis penales más, ya sea porque los existentes están saturados o porque el gobierno reconoce que la violencia continuará sin control mucho más tiempo. Pero también hacen falta más hospitales, más semefos, más policías, más tribunales, más jueces y ministerios públicos o tal vez resignarnos a que esto va para largo, o bien, reconocer que lo que falta es otro gobierno que sí quiera hacer bien la tarea.

4. Las constantes amenazas y denuncias del gobierno de EU contra exgobernadores y gobernadores en México acusándolos de “narcopolíticos”, como lo acaba de hacer la Directora de Control de Drogas, Sara Carter, quien amenazó con un “... iremos tras ustedes”, en una clara alusión a los señalados gobernadores de Sonora y Tamaulipas, al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y a la Gobernadora de Baja California y su ex esposo, así como por las múltiples sanciones a empresas y empresarios cómplices de los narcotraficantes, además por la solicitud de extradición de José Ángel Rivera, “El Flaco”, acusado de introducir a Estados Unidos fuertes cantidades de precursores de fentanilo, sustancia que, según el Periódico Reforma del 12 de octubre, el expresidente AMLO negó que en México se procesara fentanilo.

5. La disminución en la producción y exportación a EU de autos ligeros, principalmente por el desigual arancel del 25 por ciento impuesto a México a pesar del T-MEC, mientras que países como a Japón y Corea del Sur pagan sólo un 15 por ciento y sin reglas de origen como México, que tiene que demostrar que el 75 por ciento es de contenido nacional y el 25 por ciento es importado de EU. Así, los autos exportados por México son más caros que los que exportan otros países.

6. México depende del gas que se importa en un 75 por ciento de EU y un 52 por ciento del diésel; las empresas estadounidenses han informado que pudieran recortar el suministro de gas en un 20 por ciento, lo que puso de manifiesto que las reservas de gas del país cubrirían solo lo correspondiente a tres días de consumo. Estos gobiernos de la 4T, nada han previsto para asegurar reservas, gasoductos y producción de petrolíferos o de otros generadores de energía, gastando el capital en trenes y obras improductivas y no prioritarias.

7. Faltaría considerar la caída del turismo en México, las deficiencias en la educación, el problema de los desaparecidos, la corrupción de funcionarios públicos, etc., crisis que se acumulan y repercuten en la vida de los mexicanos.