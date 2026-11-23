El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 distribuirá 10.6 billones de pesos, pero el monto no resuelve las carencias en salud, cultura, medio ambiente y derechos humanos. México necesita una reforma fiscal progresiva para financiar sus obligaciones

Hace una semana, el martes 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, por un monto de 10.6 billones de pesos. La discusión legislativa definió cómo se distribuirán los recursos públicos el próximo año, pero dejó una pregunta de fondo sin resolver, ¿México tiene ingresos suficientes para financiar los servicios públicos y garantizar los derechos de su población? La respuesta exige discutir tanto el gasto como los ingresos. México necesita ampliar su recaudación mediante un sistema tributario progresivo, que cobre de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. Combatir la evasión y la elusión fiscal resulta indispensable, pero también hace falta revisar los privilegios fiscales, evaluar los estímulos otorgados a grandes empresas y fortalecer los impuestos sobre los ingresos más altos y la propiedad. Una recaudación limitada reduce la capacidad del Estado para atender las necesidades públicas y obliga a que distintos derechos compitan por recursos insuficientes. El PEF 2027 tendrá un incremento real de 0.3 por ciento respecto a 2026, pero ese aumento no significa que el Estado tendrá recursos suficientes para responder a las necesidades de la población. También es necesario considerar el cobro de los servicios públicos, las obligaciones que debe cubrir el gobierno y las carencias acumuladas en sectores fundamentales. Uno de los cambios del proceso legislativo fue la reducción del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por un total de 6 mil millones de pesos. De ese monto, 5 mil millones se reasignaron a educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas e infraestructura aeroportuaria, como se detalla en la siguiente tabla. Los mil millones restantes se destinaron a otros programas, entre ellos, los centros de desarrollo infantil, la atención integral para el bienestar de las mujeres y la promoción turística.

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