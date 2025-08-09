Se buscan... soluciones

El problema de la muy deficiente educación de los niños en las escuelas públicas, con planes que no están al corriente en los avances de la ciencia, de la tecnología y de los nuevos sistemas en la educación. Esto es también una lanza en el corazón de los niños que se ven en desventaja, no sólo ante otros niños de escuelas privadas, sino que mañana no estarán preparados para obtener buenos trabajos y buenos ingresos.

Pareciera que este gobierno de “la 4T” y la Presidente Scheinbaum no encuentran soluciones para el cúmulo de problemas que sufre el País, la mayoría de los cuales han sido provocados por el propio gobierno con sus políticas retrógradas, su condescendencia con los delincuentes y los desplantes y retos innecesarios al Gobierno de Estados Unidos; pero sobre todo, este gobierno no encuentra soluciones viables empecinado en su política antiempresarial y populista; ahora, el Gobierno, y desgraciadamente el País, se encuentran en situación de “sitiado” y asediado por complicaciones nacionales y extranjeras:

1.Los retos y autosuficiencia de López Obrador han provocado una reacción exagerada del “troglodita” Trump, que está aplicando chantaje a todo el mundo y “sitiando” a México, obligando al Gobierno a utilizar todos sus recursos militares y policiacos en el control de las fronteras para que impida el tráfico de drogas, el paso de mexicanos a trabajar a Estados Unidos y para controlar los cárteles que habían sido consentidos por el gobierno de AMLO. El arma que ha esgrimido es aplicar aranceles desmedidos a las exportaciones mexicanas, a pesar del acuerdo comercial del TLC y, con ello, la economía se desequilibra. Este acoso es “una lanza” en el corazón de la economía nacional, pues con las redadas de mexicanos se afectan también las remesas, que se han constituido en importante factor en la economía popular y nacional.

2. Otro “ejército” que tiene “sitiado” al País es el de los cárteles y la violencia con sus asesinatos, desapariciones, detenciones y lesionados, de miles de mexicanos, todos en edad productiva, jefes de familia y jóvenes en la flor de la ledad, más los que han caído en las garras de las drogas. Esto es también una lanza en el corazón de México.

3. El problema de Pemex con su eterna deuda de más de 100 mil millones de dls., que arrastra al Gobierno y al País entero, todo por la política “nacionalista” a ultranza del gobierno de la 4T, que sólo ve soluciones desde su ideología autoritaria y que no ve que la solución es aceptar y promover la inversión privada en todo el problema energético. El gobierno de Sheinbaum tiene que aceptar que las respuestas no sólo las tiene este gobierno, sino que también está en convocar a la sociedad empresarial, en buscar la productividad en los negocios y en controlar e impedir la corrupción interna en el propio Pemex. Esta deuda en dólares, el enorme costo en intereses, el “huachicol” y el desperdicio en Pemex, son también una lanza clavada en el corazón de México.

4. Se tiene además la creciente deuda del Gobierno con su constante déficit y las inversiones públicas en obras no prioritarias, en las que se derrocharon miles de millones de pesos, con poca o nula recuperación, como el despilfarro al cancelar la construcción del nuevo aeropuerto nacional. A esto habría que agregar el problema de la poca inversión privada nacional y el que no llegue suficiente inversión extranjera directa, el desplome del “nearshoring” y la amenaza de la revisión del TLC, ha llevado a la incertidumbre respecto al futuro de la economía con este gobierno pues conlleva la falta de empleo y de buenos salarios. Esto también mantiene sitiado al gobierno y al País, porque en atender estos factores estaría parte de la solución a la problemática nacional.

5. Quedan también los asuntos de salud y de la educación. La falta de medicamentos y de buenos servicios de salud es también una lanza en el corazón de los mexicanos que acuden al IMSS y encuentran servicios lentos, burocráticos, deficientes y sin las correctas y oportunas medicinas y ahora, con la “burla” de que se tendrán médicos “a domicilio”; si no se atiende bien en las instalaciones por falta de médicos, de camas, de enfermeras y de clínicas, menos habrá médicos suficientes para atender a miles de enfermos en sus casas.

El gobierno de la 4T y su Presidente están o deben sentirse “sitiados” y acosados, para lo cual deben buscar soluciones afuera de su partido y de su ideología, o nunca se podrá romper el “sitio” que se está sufriendo.