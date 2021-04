Se le calentó el debate

Estamos hoy a 43 días de la elección, veremos las opiniones que trascenderán en la semana, y más importante, podremos observar el comportamiento de las preferencias electorales después de este primer debate.

Previo al debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, la casa encuestadora Consulta Mitofsky publicó la preferencia electoral para la candidatura a Gobernador en Sinaloa. Rubén Rocha Moya aparece con 39.5 de las preferencias perdiendo puntos de ventaja sobre su principal competidor, Mario Zamora aparece con 34.4. En sumas y restas, la diferencia según Mitofsky previo al debate era apenas de 5.1.

El ejercicio inició puntual, a las seis de la tarde. Comenzó el turno con Tomás Saucedo, un hombre sereno, de edad avanzada y hablar pausado, se concentró en su propuesta ecologista y económica, no entró en discusiones mayores.

Sergio Torres de Movimiento Ciudadano sabía a lo que iba, directo enfiló el ataque al puntero de todas las encuestas, el abanderado de Morena y el PAS, Rubén Rocha Moya. El ex Alcalde de Culiacán habló sobre su trayectoria como servidor público, aunque el abanderado del Partido Encuentro Social Arnulfo Mendoza le recordó que su trayectoria no es algo de lo cual se pueda presumir.

El propio abanderado del PES, quien fue candidato a la Alcaldía de Culiacán por Morena hace unos años, habló fuerte contra su ex compañero de partido Rubén Rocha, le recordó que en el pasado estuvo aliado con el PRI, y dijo, con toda razón que la mayoría de los debatientes tenían origen o ligas con el Revolucionario Institucional. Y efectivamente, la del PT, el del Movimiento Ciudadano, Fuerza por México fueron representantes del Revolucionario Institucional tal como lo es Mario Zamora.

Yolanda Cabrera también arremetió contra el candidato de Morena y PAS, ella le reclamó la incongruencia al prometer desterrar al “cacicazgo universitario” hace unos años y tenerlo hoy de aliado y como invitado en el selecto grupo de asistentes al restringido debate. Héctor Melesio Cuén fue tema en el discurso de por lo menos cuatro contendientes.

Rosa Elena Millán de Fuerza por México dio muestra de su preparación y formación política, serena habló de propuestas. Educación, seguridad, empleo, apoyo para las mujeres, movilidad. A los ciudadanos que les gusta ver los debates para escuchar las propuestas podrían decir que entre ella y el del Partido Verde fueron los más centrados en las propuestas. Dejó los ataques para después, ella se dedicó a dar las propuestas de su plataforma, cosa poco vista en el ejercicio.

Gloria González hizo su esfuerzo, habló del tema de salud y de la agricultura, aunque con algunas confusiones. Criticó a Mario Zamora y Rubén Rocha Moya, exigió a los candidatos compromiso para las mujeres y fustigó los ataques entre candidatos. Aseguró que era la candidata de la “izquierda verdadera”.

Mario Zamora, tenía muy clara la ruta de su debate. A cuenta gotas habló apenas de regresar las estancias infantiles, de apoyo para emprendimiento de bajo impacto, ocupó la mayor parte de su tiempo en hacer señalamientos y reclamos al candidato de Morena y el PAS, le llamó incongruente, le señaló irregularidades, le reclamó el sentido de las votaciones en el Senado en materia de energías renovables y apoyos para las mujeres. Cuidó mucho sus tiempos y mostraba seguridad en el discurso, pero quedó a deber propuestas.

Rubén Rocha Moya se mostró nervioso, titubeante y desfasado en los tiempos de respuesta. Intentó centrarse en la propuesta, pero no pudo quedarse en silencio ante los ataques de varios contrincantes, en particular Mario Zamora, a quien lo llamó mentiroso y le reiteró que estaba desesperado. No podemos negar la preparación del tres veces candidato a la Gubernatura, no podemos negar que él representa el candidato en la cumbre.

Estamos hoy a 43 días de la elección, veremos las opiniones que trascenderán en la semana, y más importante, podremos observar el comportamiento de las preferencias electorales después de este primer debate. Es muy probable que la distancia se acorte, si así sucede Rocha y su equipo deberán replantear la estrategia que, hasta hoy, lejos de crecer en las preferencias parece caer. Morena es un partido muy fuerte, el valor de la marca es lo único que sostiene las preferencias de un candidato. Que Mario Zamora suba en las encuestas no quiere decir que ganará las elecciones, pero de algo podemos estar seguros, si Rocha no cambia el enfoque perderá la comodidad de la ventaja y quedará a merced de lo que suceda en siempre complicado día D. La elección está entre dos y se está cerrando. Luego le seguimos...