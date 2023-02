La tragedia del ahuehuete, para colmo, se suma a una serie de descalabros que en cascada ha sufrido en los últimos meses la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheimbaum Pardo, luego de la contundente derrota que sufrió en las elecciones de 2021, cuando Morena perdió nueve de las 16 alcaldías capitalinas.

Además, el pobre ahuehuete destinado a la glorieta de Reforma y Niza-Rhin, de 20 años de edad, fue traído de un vivero ¡de Nuevo León! Y fue sembrado de manera precipitada e inadecuada, según advirtieron varios especialistas. Eso fue el 5 de junio del año pasado, hace casi nueve meses. Desde un principio, el árbol dio muestras de mala aclimatación. Empezó a perder su follaje verde. Entonces, el gobierno argumentó que el ahuehuete estaba estresado. Y cómo no.

El ahuehuete es una especie originaria de México. Su nombre en náhuatl significa “viejo de agua”. Esto no es casual: este árbol requiere de mucha agua y suele crecer a la orilla de arroyos y ríos. No en una glorieta de una de las avenidas más importantes y transitadas de la Ciudad de México. Pero el pueblo, que nunca se equivoca, lo escogió.

DE LA LIBRE-TA

AMLO EN UN BRETE. La eventual exoneración de Genaro García Luna en una corte de Nueva York tiene vuelto loco a Andrés Manuel. Durante tres años ha usado al ex secretario de Seguridad Pública para condenar a los gobiernos del pasado y especialmente para golpear a Felipe Calderón Hinojosa. Ahora pudiera ser escandalosamente desmentido. Eso explica la celeridad con que el titular de la UIF, Pablo Gómez, “integró” una averiguación según la cual hay 30 contratos que involucran a García Luna en malos manejos, lo cual no se prueba en absoluto. Además de que no se especifica la irregularidad de dichos contratos, sucede que sólo uno de ellos tiene relación con una empresa del inculpado.