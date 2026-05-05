Se rechaza propuesta de paz

El mercado asimiló reportes de que Irán habría atacado un buque estadounidense, mientras que Washington dijo que planeaba liberar a todos los barcos que no pudieran atravesar el Estrecho de Ormuz. En medio de las especulaciones, y también de reportes de que Estados Unidos ya habría respondido a la propuesta de paz iraní, los precios del petróleo finalizaron al alza.

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil mixta en Asia y negativa en Europa y América. Los índices bursátiles neoyorquinos finalizaron la jornada con pérdidas, tras una semana de ganancias e incorporando las novedades corporativas y geopolíticas. El Nasdaq cayó por primera vez en cuatro sesiones, mientras que el SP500 frenó dos días de ganancias tras haber alcanzado máximos históricos en el intradía del viernes. El Dow Jones sumó dos sesiones en rojo.

La semana pasada, el mercado de renta variable de la Unión Americana cerró el mes de abril con fuertes ganancias, con el SP500 registrando su mejor desempeño mensual desde 2020, avanzando más de 10.4 por ciento, mientras que el Nasdaq subió 15.3 por ciento. A pesar de los intentos por reducir las tensiones en Medio Oriente, el conflicto sigue sin resolverse, manteniendo elevados los precios del petróleo, con el crudo Brent alcanzando niveles sustancialmente altos.

Los sólidos resultados corporativos han continuado respaldando a los mercados de renta variable, mientras que las tasas de interés se mantienen elevadas y volátiles. Los comentarios más recientes del aún Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reflejaron un tono más restrictivo, impulsado por preocupaciones persistentes sobre la inflación y riesgos para el crecimiento económico, mientras que en Europa persiste la posibilidad de un aumento en las tasas. En este contexto, los datos de empleo de esta semana serán observados de cerca en busca de nuevas señales sobre las condiciones económicas.

Esta semana el mercado asimiló reportes de que Irán habría atacado un buque estadounidense, mientras que Washington dijo que planeaba liberar a todos los barcos que no pudieran atravesar el Estrecho de Ormuz. En medio de las especulaciones, y también de reportes de que Estados Unidos ya habría respondido a la propuesta de paz iraní, los precios del petróleo finalizaron al alza. Hasta el viernes pasado 63 por ciento de las emisoras del SP500 habían dado a conocer sus números, con 81 por ciento de sorpresas positivas a nivel de ingresos y 84 por ciento en cuanto a ganancias por acción.

En México, las bolsas de valores finalizaron los intercambios del lunes con un tono bajista, dando continuidad al sentimiento que dominó la semana previa, atentas al panorama geopolítico y los datos locales. Los indicadores, que vienen de tres caídas semanales seguidas, sumaron su cuarta caída en cinco días. El mercado evaluó que las remesas que recibe México subieron durante marzo, mientras que los analistas, encuestados por el Banco de México, recortaron su previsión de crecimiento económico para este año.

En asuntos energéticos, tenemos que el petróleo crudo occidental cerró a la baja ayer en contraste con el crudo europeo, luego de que Irán presentara una nueva propuesta de paz, la cual fue rechazada por el Presidente Trump durante el fin de semana. Así, el crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en junio cerró con una caída de 1.40 dólares para colocarse en 105.02 por barril, mientras que el petróleo europeo, Brent del Mar del norte, para entrega en julio subió 6.27 dólares para marcar 114.44 dólares por barril.

Se informó que Irán ofreció una nueva propuesta para alcanzar un acuerdo de paz con Estados Unidos. Si bien no se revelaron detalles, el Presidente Trump rechazó el plan, declarando a la prensa que no estaba satisfecho con él. Sin embargo, confirmó que las conversaciones indirectas, mediadas por Pakistán, continúan por teléfono. La oferta de petróleo sigue siendo escasa tras el cierre del estrecho, punto crítico para las exportaciones de los países del Golfo Pérsico, que representaban el 20 por ciento de la demanda diaria.

La escasez de suministro ha disparado los precios del petróleo crudo en más de la mitad desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, en medio de la falta de crudo y productos refinados. Los futuros de la gasolina han subido más del 80 por ciento desde el comienzo del conflicto, mientras que el suministro para la aviación se está reduciendo. Esta crisis de suministro se produce antes del fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), el 23 de mayo, fecha que marca el inicio tradicional de la temporada alta de viajes de verano, cuando la demanda de combustible alcanza su punto máximo, lo que probablemente impulsará aún más los precios.

En temas cambiarios, observamos que el peso mexicano finalizó la jornada con pérdidas ante el dólar, mientras que los inversionistas siguieron de cerca las tensiones en el Medio Oriente. De acuerdo con los registros del Banco de México, la divisa azteca cerró en 17.52 pesos por dólar, una depreciación de casi cinco centavos respecto al cierre de la jornada anterior. Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, avanzó marginalmente a 98.46 unidades.

Las tensiones geopolíticas robaron la atención de los inversionistas, luego que Emiratos Árabes dijo que Irán había lanzado ataques con misiles y drones contra el país, a pesar del alto al fuego entre Washington y Teherán. Durante el fin de semana, el presidente estadounidense dijo que Estados Unidos guiará buques que se encuentran atrapados en el Golfo Pérsico, en una iniciativa que denominó “Proyecto Libertad”, agregando que cualquier interferencia será resuelta a través de la fuerza.

Según algunos analistas, aunque el mercado ha aprendido a recibir con cautela los anuncios del presidente estadounidense, la sucesión de informaciones contradictorias no hace sino avivar la incertidumbre y alimentar la volatilidad. Por ahora la respuesta de Irán ha sido limitada, pero de acuerdo con medios, el líder de la Comisión de Seguridad del Parlamento Iraní, cualquier interferencia con el bloqueo en el Estrecho de Ormuz será considerada una violación del cese al fuego. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.