Se reduce presión por guerra

Iniciamos ayer la semana con una jornada bursátil negativa en Asia y Europa, aunque casi totalmente positiva en América. Los principales índices bursátiles de Wall Street cerraron al alza el lunes, con un repunte tardío, mientras que los precios del petróleo cayeron después de declaraciones del Presidente Trump sobre la guerra en Medio Oriente. El SP500 inició la primera semana del mes con una caída de 2.06 por ciento, lo que implica un retroceso de 1.54 por ciento en lo que va de 2026. Este comportamiento también se reflejó en el Dow Jones y el Nasdaq, que acumulan pérdidas de 1.2 y 2.4 por ciento en el año, respectivamente.

El mercado registró rendimientos positivos al cierre de la sesión de ayer, revirtiendo los retrocesos de la apertura; inicialmente se observaron movimientos a la baja ante la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, el impacto en la producción energética y las posibles interrupciones en las cadenas globales de suministro derivadas del conflicto en el Estrecho de Ormuz. En una entrevista con CBS News, el Mandatario estadounidense afirmó que la guerra estaba prácticamente terminada y que Estados Unidos se había adelantado mucho a la estimación inicial de que el conflicto podría durar aproximadamente un mes; además, señaló que estaba considerando tomar el control del Estrecho de Ormuz.

En el calendario económico, la inflación de la Unión Americana será el principal indicador a seguir, después de que los datos de empleo de la semana pasada mostraran que las nóminas no agrícolas fueron negativas en febrero, llevando la tasa de desempleo a 4.4 por ciento.

En México, el mercado de valores conservó el tono negativo al final de la sesión del lunes, aunque moderó la magnitud, en línea con mercados internacionales que vivieron volatilidad ante las constantes actualizaciones sobre Medio Oriente. Los indicadores accionarios aztecas cayeron por tercera sesión consecutiva, aunque se recuperaron sustancialmente en el intradía de ayer. Su puntaje quedó en el peor nivel desde el 15 de enero.

El mercado incorporó que la inflación en México rebasó lo esperado por los analistas para febrero, lo que podría complicar el camino de normalización monetaria de Banco de México. Por otro lado, tanto la producción como la exportación de vehículos ligeros del País cayeron durante el segundo mes del año. No obstante, las cotizaciones se contagiaron de la volatilidad internacional motivada por la guerra entre Estados Unidos e Irán y su impacto en los precios del petróleo.

También trascendió durante la jornada que los desarrolladores afiliados a la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados pusieron en operación los primeros 20 parques industriales contemplados dentro del Plan México, con una inversión superior a 711 millones de dólares y capacidad para albergar cerca de 245 empresas manufactureras y logísticas.

En asuntos energéticos, observamos que el crudo West Texas Intermediate subió por séptima sesión consecutiva el lunes, pero no logró superar los 100 dólares por barril, tras haber alcanzado durante el fin de semana un máximo de cuatro años. Esto después de que los ministros de finanzas del Grupo de los Siete decidieran posponer la liberación de reservas estratégicas. Lo anterior sucede incluso cuando la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán continúa deteniendo el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, recortando alrededor de 20 millones de barriles diarios de exportaciones del Golfo Pérsico.

Así, el petróleo crudo estadounidense, West Texas Intermediate, para entrega en abril cerró con un alza de 3.87 dólares, situándose en 94.77 dólares por barril, tras alcanzar los 119.48 dólares en las operaciones nocturnas. El petróleo europeo, Brent del Mar del Norte, para mayo subió 4.55 dólares, hasta los 97.24 dólares. El petróleo ha subido poco más de 40 por ciento desde el inicio de la guerra. Los mercados y los gobiernos se esfuerzan por hacer frente a la interrupción del suministro y a los precios extremadamente altos que siguieron al inicio de la guerra de Estados Unidos contra Irán.

Sin embargo, los ministros de finanzas del Grupo de los Siete mantuvieron conversaciones de emergencia hoy para discutir la liberación de sus reservas estratégicas, pero se negaron a liberar suministros de inmediato. Los ministros de energía del grupo volverán a abordar el tema el martes, mientras que los líderes del mismo cártel se reunirán a finales de esta semana para abordar temas de guerra. La Agencia Internacional de la Energía declaró ayer que está monitoreando los acontecimientos en Oriente Medio y las implicaciones de una interrupción prolongada del suministro.

En temas cambiarios, tenemos que el peso mexicano logró revertir su tendencia bajista al comienzo de la semana, después de que los operadores incorporaron los últimos comentarios del Presidente Trump, quien mencionó que el conflicto en Medio Oriente podría estar próximo a concluir. De acuerdo con los registros del Banco de México, la moneda mexicana concluyó la jornada de este lunes en 17.67 unidades interbancarias por dólar, una apreciación de poco más de 13 centavos respecto al cierre de la sesión previa (que además implicó su mejor desempeño diario desde principios de febrero). Por su parte, el Índice Dólar, DXY, que rastrea el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una canasta de seis monedas, retrocedió ligeramente hacia las 98.85 unidades.

El peso venía de concluir la semana anterior con una pérdida de 3.3 por ciento, lo que representó su peor desempeño semanal desde agosto de 2024. El mercado incorporó que la inflación en México subió 4.02 por ciento a tasa anual en febrero, con lo que se ubicó fuera del intervalo de tolerancia de Banco de México por primera vez desde junio de 2025. Sigamos atentos; nos vemos el próximo martes.