¿Se secaron las barbas?

La semana pasada mencionamos que “El Químico” Benítez debería de “poner sus barbas a remojar” y ver lo que está pasando con el ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, el cual se encuentra vinculado a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, ya que la Auditoría Superior del Estado lo denunció por desempeño irregular en la función pública ante la Fiscalía General del Estado y un grupo de ciudadanos solicitó juicio político ante el Congreso del Estado.

La denuncia realizada por la ASE contra “El Químico” deriva de una auditoría realizada a seis contratos entre el Ayuntamiento de Mazatlán y la empresa Azteca Lighting, donde se adquirieron luminarias por más de 400 millones de pesos; el sábado pasado, Benítez declaró que se sentía tranquilo por tener la conciencia limpia y señalaba que el presunto daño era por haber dado un anticipo a un empresario que había realizado fraude pero que él no robó ningún dinero, por lo que horas más tarde la empresa en cuestión emitió un comunicado donde señalaba que el Ayuntamiento de Mazatlán había cancelado de manera arbitraria un contrato y que le habían requerido una fianza de 160 millones de pesos de manera injustificada y que el tema se encontraba en el Tribunal de Justicia Administrativa.

El futuro de “El Químico” estaba en juego, pero recordemos que buscó audiencia con el Gobernador y al parecer dicha audiencia rindió frutos ya que el pasado martes en la cuenta de Twitter del Gobernador apareció el siguiente tuit: “A fin de contribuir a la gobernabilidad y a la adecuada marcha de las tareas públicas del municipio de Mazatlán, he decidido invitar a Luis Guillermo ‘Químico’ Benítez a integrarse a mi Gabinete como Secretario de Turismo”, por lo que podemos señalar que la reunión de una semana anterior entre “El Químico” y el Gobernador fue positiva (por lo menos para “El Químico”) ya que ese mismo día renuncia al cargo de Alcalde de Mazatlán y al día siguiente toma protesta como Secretario de Turismo del Estado. ¿Será que ya no necesita remojar sus barbas? ¿Qué pasará con la denuncia? Seguramente escribiremos de eso más adelante.

Es de llamar la atención cómo el Gobernador señala "a fin de contribuir a la gobernabilidad", ¿será que en caso de que "El Químico" hubiera continuado en la Alcaldía se hubiera dado la ingobernabilidad? No lo sabremos, lo que sí es que para muchos mazatlecos es un gusto el que exista un nuevo Presidente Municipal, ya que el pasado 26 de octubre en el Congreso del Estado tomó protesta Édgar Augusto González Zataráin como Presidente Municipal del puerto.

¿Qué cargos ha tenido el nuevo Presidente Municipal de Mazatlán? Fue Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán durante la gestión de “El Químico”, fue Diputado federal y Alcalde de Rosario, así como diversos puestos en Gobierno estatal, por lo que la sociedad mazatleca ya lo conoce y dentro de sus primeras acciones ha dicho que se van todos aquellos que firmaron la compra de luminarias, veremos cómo le va durante los próximos dos años.

Lo que sí es que tanto para Culiacán, Mazatlán y Mochis, desde que se autorizó la reelección del cargo de Presidente Municipal, ninguno de los que lo han intentado han ejercido el cargo durante dos trienios, ni Jesús Valdez, ni Estrada Ferreiro, ni Billy Chapman, ni “El Químico” Benítez. ¿Quién será el primero?

PD 1. No descuidemos al INE

PD 2. La Comisión de Venecia emitió un dictamen sobre la #ReformaElectoral que se propone para nuestro país y señala que estos cambios no ofrecen las suficientes garantías de independencia e imparcialidad ya que no se ajustan a las normas internacionales. Repito, no descuidemos al INE.

PD 3. El Congreso de Tamaulipas aprobó el matrimonio igualitario, por lo que en toda la República Mexicana ya es legal.