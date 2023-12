david@bufetealvarez.com

Hace un par de años se llegó al extremo de que un solo DRO aparecía en más o menos 100 obras... es físicamente imposible que un solo DRO supervise 100 obras. Siendo así, no es raro que más temprano que tarde surjan los problemas derivados de que un DRO no cumpla con su trabajo: Defectos estructurales en la construcción, falta de cajones de estacionamiento, más pisos o niveles de los permitidos, materiales de baja calidad, etc.