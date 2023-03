Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción y El País han investigado al organismo federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual fue creado el pasado 2019 dirigido por Ignacio Ovalle Fernández (no se olvide de este nombre), con el objetivo de favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución en beneficio de la población más rezagada del país y brindar alimentos de calidad nutricional a precios accesibles.

La Estafa Maestra fue uno de los puntos negativos más relevantes del sexenio de Enrique Peña Nieto, es importante señalar que dichos actos de corrupción surgieron de una investigación en conjunto entre Mexicanos contra la Corrupción y Animal Político, donde se determinó la manera en que dicho Gobierno Federal en los años 2013 y 2014 realizó contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos utilizando empresas que no contaban con la personalidad jurídica ni infraestructura para realizar lo que se obligaban en dichos contratos, contratos que firmaban con dependencias de gobierno.

La Secretaría de Desarrollo Social y Pemex fueron algunas de las dependencias que se utilizaron para realizar dichas operaciones, es por ello que tanto Rosario Robles como Emilio Lozoya fueron acusados por este Gobierno Federal, sobre dichos juicios no entraremos a detalle, pero sobra señalar que Rosario Robles fue liberada el año pasado y el pasado mes de febrero un juez canceló su proceso penal, en el caso de Emilio Lozoya fue aprehendido el pasado 12 de febrero de 2020 en España y hasta este mes se ha iniciado el juicio en su contra por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Ya se ha dicho en este espacio que cualquier acción en contra de la corrupción debe de aplaudirse y reconocerse, por lo que, si se actuó en contra de la Estafa Maestra, lo lógico sería actuar en contra de otros actos de corrupción de la misma manera, pero recordemos que la lógica y la política no siempre van de la mano.

Animal Político, Mexicanos contra la Corrupción y El País han investigado al organismo federal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual fue creado el pasado 2019 dirigido por Ignacio Ovalle Fernández (no se olvide de este nombre), con el objetivo de favorecer la productividad agroalimentaria, su distribución en beneficio de la población más rezagada del país y brindar alimentos de calidad nutricional a precios accesibles. Derivado de dichas investigaciones se encontraron irregularidades, una de ellas es que Segalmex firmó cinco convenios para adquirir 73.4 millones de pesos en carne deshebrada y cubicada de res, pollo y cerdo, pero solo recibió una parte y que parte de lo que sí recibió Segalmex no fue vendido y terminó echándose a perder, comercializándose solo el 11 por ciento del total. Es importante señalar que Segalmex no reclamó la mercancía faltante.

También se encontró que Segalmex compró de manera irregular 7.8 toneladas de azúcar por 142.4 millones de pesos, sin que a la fecha se haya comprobado de manera legal que se hayan entregado dichas toneladas de azúcar. Del tema del azúcar se han emitido 22 órdenes de aprehensión.

Ahora bien, Segalmex compró bonos bursátiles, esto fue autorizado por Ignacio Ovalle Fernández aun cuando se encuentra prohibido por la ley, de esta acción se ha vinculado a proceso al titular de la Unidad Administrativa y Finanzas de Segalmex.

Las investigaciones también arrojaron irregularidades por 15.51 millones de pesos durante los primeros 3 años de creación del organismo, las irregularidades consistían entre otras, en falta de documentación de gastos y erogaciones, pagos por servicios que no se realizaron, y documentación comprobatoria de proveedores con firmas “inconsistentes”. Ahora bien, también se encontró que se perdieron 55.9 millones de pesos en maíz blanco, falta documentación que acredite 569.8 millones de pesos, así como documentación que acredite 730.4 millones de mercancías que no se encuentran físicamente dentro de los almacenes de Segalmex.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación señaló el actuar de Segalmex desde el año 2019, ya que esta pagaba la totalidad de los montos a los que se obligaba, pero no recibía los productos.

Mencioné que Ignacio Ovalle se encuentra al frente de Segalmex y que autorizó la compra de bonos bursátiles, también mencioné que existen órdenes de aprehensión y que se investigan a ex funcionarios de Segalmex, lo que me faltó mencionar es que al ser preguntado el Presidente por el actuar de Ignacio Ovalle, señaló: “Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda puro priista de malas mañas acostumbrados a robar y los mete y empiezan a hacer negocios”, mencionando también que le daba tristeza lo que sucedía en Segalmex. Así que ya sabe, no se deje engañar y si lo engañan asegúrese que sean priistas de malas mañas.

PD._ 1 El INAI a punto de desaparecer y el Senado aplazó para la próxima semana la elección de comisionados.

PD 2._ Se cumplió un año del AIFA, registrándose un millón de pasajeros, solamente 19 millones menos de lo que el Presidente auguraba.

PD 3._ Esta semana Reforma señaló que el ex Presidente de la SCJN Arturo Zaldívar ordenó la contratación de una persona famosa en TikTok por asesoría en manejo de redes sociales durante los últimos 5 meses del año pasado, cobrando 93 mil pesos mensuales, por su parte el ex Presidente señala que es falso. El ex Presidente es usuario activo en TikTok e Instagram.