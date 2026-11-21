México gastará más en salud en 2027, pero este incremento de recursos por sí solo no resuelve los problemas estructurales que existen en la materia. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para el siguiente año el sector salud recibirá 10.8 por ciento más recursos que en 2026, en términos reales. Esto equivale a 1.13 billones de pesos, que representan 10.6 por ciento del PEF y 2.9 por ciento del PIB.1 A pesar de este incremento, el gasto sigue estando lejos del promedio de los países objetivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se ubica en 5.3 por ciento del PIB, y más lejos aún de la meta de 6 por ciento establecida para 2030, considerada una referencia para avanzar hacia sistemas de salud con cobertura adecuada.
La brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de la población se refleja en distintos indicadores. Entre 2016 y 2022, el número de personas que carecían de acceso a los servicios de salud pasó de 18.8 a 50.4 millones. Aunque en 2024 la cifra se redujo a 44.5 millones —34.2 por ciento de la población—, el rezago sigue siendo considerable. De hecho, en 2016 el acceso a servicios de salud era la quinta carencia social con más incidencia entre la población y en 2024 se posicionó como la segunda que más persiste, solo después de la falta de acceso a seguridad social.2
El problema va más allá de no contar con una consulta médica o medicamentos. La falta de acceso oportuno a servicios de salud no es solo un problema sanitario, pues puede traducirse en mayores gastos de bolsillo, pérdida de ingresos o incluso una mayor vulnerabilidad económica de los hogares.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), entre 2022 y 2024 el gasto de bolsillo de los hogares en salud aumentó 8 por ciento, al pasar de 1,487 a 1,605 pesos trimestrales. Al hacer zoom en los distintos componentes de este gasto, vemos que el gasto en seguros médicos creció 71 por ciento (de 99 a 169 pesos trimestrales por hogar); el gasto de bolsillo en servicios médicos aumentó 25 por ciento (de 376 a 470 pesos trimestrales); los recursos invertidos por las familias en aparatos ortopédicos pasaron de 109 a 134 (crecimiento de 23 por ciento), y el gasto en medicamentos creció 5 por ciento (de 479 a 502 pesos al trimestre por hogar).3, 4 Estos datos apuntan a una mayor presión sobre los hogares para cubrir de su propio bolsillo necesidades que deberían ser atendidas por los servicios públicos de salud.
Otro elemento que merece atención es cómo se distribuyen los recursos destinados a la salud. Una parte importante del presupuesto se concentra en el IMSS, que en el 2027 tendría un gasto de 640,797.1 millones de pesos (mdp), un crecimiento real de 11.6 por ciento. En contraste, los recursos destinados al IMSS-Bienestar ascienden a 193,987.2 mdp, con un aumento real de 8.9 por ciento; el FASSA contará con 89,714 millones, 2.7 por ciento más, y la Secretaría de Salud, con 72,305.5 millones, un incremento real de 4.8 por ciento.
Esta distribución resulta relevante por el tipo de población que atiende cada institución. El IMSS, con un presupuesto de 640,000 mdp, atiende a 79.2 millones de derechohabientes potenciales (asegurados, pensionados y sus familiares). Mientras que la población que permanece fuera de los esquemas formales de seguridad social depende de instituciones como IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, que cuentan con una menor proporción de los recursos.
México tiene brechas importantes de acceso y atención en materia de salud. El reto no es únicamente cuánto se gasta, sino también qué capacidad de atención generan esos recursos y si están llegando a donde más se necesitan.
Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador prometió en repetidas ocasiones que tendríamos un sistema de salud como el de Dinamarca, pero antes de aspirar a ese estándar, el gobierno debe lograr que cada peso destinado a salud alcance para financiar un sistema que responda cuando la población lo necesita.
La autora, Dalia Toledo Toledo es directora de Finanzas Públicas en Ethos Innovación en Políticas Públicas. X: @Dalia_Toledo
Referencias
1Incluye el presupuesto de la Secretaría de Salud; el IMSS-Bienestar; el FASSA, el resto de la Función Salud, y el programa Salud Casa por Casa.
2Pobreza multidimensional, INEGI, 2024.
3Para 2022 se sumaron las cifras de medicamentos recetados y medicamentos sin receta.
4Precios 2024.