México tiene brechas importantes de acceso y atención en materia de salud. El reto no es únicamente cuánto se gasta, sino también qué capacidad de atención generan esos recursos y si están llegando a donde más se necesitan

México gastará más en salud en 2027, pero este incremento de recursos por sí solo no resuelve los problemas estructurales que existen en la materia. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), para el siguiente año el sector salud recibirá 10.8 por ciento más recursos que en 2026, en términos reales. Esto equivale a 1.13 billones de pesos, que representan 10.6 por ciento del PEF y 2.9 por ciento del PIB.1 A pesar de este incremento, el gasto sigue estando lejos del promedio de los países objetivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se ubica en 5.3 por ciento del PIB, y más lejos aún de la meta de 6 por ciento establecida para 2030, considerada una referencia para avanzar hacia sistemas de salud con cobertura adecuada.

La brecha entre los recursos disponibles y las necesidades de la población se refleja en distintos indicadores. Entre 2016 y 2022, el número de personas que carecían de acceso a los servicios de salud pasó de 18.8 a 50.4 millones. Aunque en 2024 la cifra se redujo a 44.5 millones —34.2 por ciento de la población—, el rezago sigue siendo considerable. De hecho, en 2016 el acceso a servicios de salud era la quinta carencia social con más incidencia entre la población y en 2024 se posicionó como la segunda que más persiste, solo después de la falta de acceso a seguridad social.2

El problema va más allá de no contar con una consulta médica o medicamentos. La falta de acceso oportuno a servicios de salud no es solo un problema sanitario, pues puede traducirse en mayores gastos de bolsillo, pérdida de ingresos o incluso una mayor vulnerabilidad económica de los hogares.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), entre 2022 y 2024 el gasto de bolsillo de los hogares en salud aumentó 8 por ciento, al pasar de 1,487 a 1,605 pesos trimestrales. Al hacer zoom en los distintos componentes de este gasto, vemos que el gasto en seguros médicos creció 71 por ciento (de 99 a 169 pesos trimestrales por hogar); el gasto de bolsillo en servicios médicos aumentó 25 por ciento (de 376 a 470 pesos trimestrales); los recursos invertidos por las familias en aparatos ortopédicos pasaron de 109 a 134 (crecimiento de 23 por ciento), y el gasto en medicamentos creció 5 por ciento (de 479 a 502 pesos al trimestre por hogar).3, 4 Estos datos apuntan a una mayor presión sobre los hogares para cubrir de su propio bolsillo necesidades que deberían ser atendidas por los servicios públicos de salud.