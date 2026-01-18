Seguridad en 2026: entre la seguridad pública, la seguridad nacional y la presión hemisférica

La narrativa de “mano dura” contra los cárteles cumple una función instrumental: permite articular políticas de seguridad interna con objetivos geopolíticos hemisféricos. América Latina vuelve a ser conceptualizada como un espacio de competencia estratégica, no solo por su ubicación geográfica, sino por la presencia creciente de China, Rusia, Irán y Cuba en ámbitos económicos, políticos y de seguridad.

En Estados Unidos, el combate al narcotráfico —particularmente al fentanilo— ha sido plenamente incorporado al marco de la seguridad nacional. Este escalamiento en el nivel de atención abrió la puerta a la movilización de su aparato militar para intervenir directamente sin esperar a que prosperen mecanismos de cooperación bilateral, basada en intercambio de información y asistencia técnica. El combate al narcotráfico se desplaza a una lógica estratégica más amplia, orientada a la estabilidad regional y a la contención de actores percibidos como adversarios sistémicos. En este marco, la narrativa de “mano dura” contra los cárteles cumple una función instrumental: permite articular políticas de seguridad interna con objetivos geopolíticos hemisféricos. América Latina vuelve a ser conceptualizada como un espacio de competencia estratégica, no solo por su ubicación geográfica, sino por la presencia creciente de China, Rusia, Irán y Cuba en ámbitos económicos, políticos y de seguridad. México ocupa una posición crítica en este esquema. A su papel como socio comercial clave de Estados Unidos se suma que desde el Departamento de Estado se observa una acelerada presencia económica china y el fortalecimiento de vínculos políticos con gobiernos que mantienen tensiones abiertas con Washington. Esta combinación inserta a la seguridad mexicana en un tablero regional más amplio, donde las decisiones internas tienen externalidades geopolíticas inmediatas.

Ambigüedad estratégica y restricciones domésticas

Las presiones externas interactúan con restricciones internas que complejizan la definición de una estrategia coherente. Dentro de Morena no existe una posición unificada en política exterior ni en seguridad. Coexisten visiones pragmáticas, orientadas a la cooperación con Estados Unidos, con corrientes que privilegian la narrativa soberanista y el realineamiento estratégico contra la hegemonía estadounidense. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el antiintervencionismo operó como un eje discursivo central y como mecanismo de cohesión política interna. Esa lógica persiste en sectores del oficialismo y condiciona la forma en que se procesan las exigencias externas en materia de seguridad. En el segundo año del gobierno de Claudia Sheinbaum, sin embargo, se enfrenta un punto de inflexión. Las investigaciones y procesos judiciales impulsados por Estados Unidos contra actores políticos de la región —como el caso venezolano— generan incentivos para un eventual distanciamiento selectivo de alineamientos previos. El resultado es una contradicción estructural: mientras la presión externa empuja hacia un realineamiento estratégico con Estados Unidos, subsisten vínculos políticos, económicos y simbólicos con gobiernos considerados adversarios por Washington.

Arquitectura multinivel de la seguridad

El escenario emergente apunta a una estrategia de seguridad estructurada en tres niveles interdependientes. El primero corresponde a la seguridad pública, enfocada en la contención de la violencia y el debilitamiento de las capacidades operativas del crimen organizado. El segundo se inscribe en el ámbito de la seguridad nacional, e involucra la investigación de vínculos transnacionales, flujos financieros ilícitos y redes de protección institucional. El tercero introduce una dimensión hemisférica, orientada al desmantelamiento de estructuras políticas y económicas consideradas funcionales a intereses estratégicos adversos a Estados Unidos. Desde esta lógica, la evaluación del avance en la cooperación bilateral deja de centrarse en indicadores tácticos —como detenciones— y se desplaza hacia métricas estructurales: judicialización de redes políticas y empresariales, investigaciones financieras complejas, operaciones multinacionales coordinadas y ruptura de circuitos transnacionales de protección, adicionalmente a la adopción de políticas económicas y comerciales que proyecten la competitividad de Estados Unidos, y contrarresten la expansión de China.

Intensificación del combate y efectos sistémicos