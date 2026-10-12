Seguridad social en el Ejército: ¿cómo funciona?

El ISSFAM brinda prestaciones médicas, económicas y habitacionales a militares y sus derechohabientes. Desde 2025, la incorporación formal de la Guardia Nacional amplió la población cubierta por este régimen

El General de División Carlos Demetrio Gaytán Ochoa (Ciudad de México, 1949), quien fue Subsecretario de la Secretaría de la Defensa Nacional de 2006 a 2008, en esta nuestra conversación número 25 habla sobre la seguridad social en el Ejército, de la que la sociedad conoce muy poco.

Asegura que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) es “una estructura eficaz para velar por los derechos del personal militar y sus derechohabientes, con recursos propios, toda vez que su presupuesto se genera con descuentos quincenales que se realizan por nómina a todo militar en activo”.

El ISSFAM cuenta además “con una asignación federal para la construcción de unidades habitacionales militares que se erigen en localidades donde se concentran efectivos que lo justifiquen”.

Esta “es una manera de apoyar al militar que, al salir a operaciones fuera de plaza, eventualmente hasta por meses, tenga la tranquilidad de saber que sus familiares están alojados en lugar más o menos seguro”.

Y dice que surge la pregunta de por qué digo “más o menos seguro”. Y esto se comprende “si recuerdan la violencia desatada por el Cártel de Sinaloa en Culiacán cuando el Ejército capturó a un hijo de Guzmán Loera, que luego hubo de ser liberado. Las unidades habitacionales fueron víctimas de amenazas y violencia armada durante dichos eventos. Hubo familias de militares en riesgo”.