Selección histórica

No es momento de echar las campanas al vuelo, porque los calendarios de juego son diferentes. Pero es justo reconocer que Sinaloa ha contribuido con tres goleadores en los Mundiales: Jared Borgetti en 2002; Omar Bravo en 2006, y en la actual copa, Luis Romo... Son nueve los sinaloenses que han participado en siete Mundiales de Futbol consecutivos.

La Selección Mexicana de Futbol acaba de inscribir su nombre en el libro de récords, pues es la primera ocasión que gana sus tres iniciales partidos en un Mundial logrando un pase perfecto, manteniendo su portería invicta y obteniendo los 9 puntos de clasificación (2 a 0 a Sudáfrica,1 a 0 a Corea del Sur y 3 a 0 a Chequia).

No es momento de echar las campanas al vuelo, porque los calendarios de juego son diferentes. Pero, es justo reconocer que Sinaloa ha contribuido con tres goleadores en los Mundiales: Jared Borgetti con uno de los mejores goles de cabeza (llamado gol de campanita) hecho a Italia, con resultado de empate a 1 en el Mundial de Corea-Japón, en 2002; Omar Bravo clavó dos goles a Irán, para ganar 3-1 en el Mundial de Alemania 2006, y en la actual copa, Luis Romo anotó el único gol en el triunfo ante Corea del Sur.

Son nueve los sinaloenses que han participado en siete Mundiales de Futbol consecutivos. Además de los tres goleadores que hemos nombrado, se cuentan: Héctor Moreno, Paúl Aguilar, Francisco “Maza” Rodríguez, Alberto “Venado” Medina, Érick Gutiérrez, Rodolfo Cota.

Otro jugador mexicano que hizo historia en el juego que sostuvo México ante Chequia fue el arquero Guillermo Ochoa, pues entró a custodiar la meta en los últimos minutos del encuentro y participó en su sexta copa del mundo (al igual que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo), pues fue convocado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y en este 2026, aun cuando en sus dos primeras copas no haya visto acción, porque era tercero y segundo portero, pero sí ha participado en 11 encuentros, desde el 13 de junio de 2014 que debutó ante Camerún.

¿Reconozco el liderazgo sinaloense?