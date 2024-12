Semáforos de adorno

La falta de garantía al derecho a la vida permite que se pueda demandar en amparo al Gobierno municipal, como sucedió en el caso de los cruces de ferrocarril.

Es un hecho notorio para todos los que circulamos en nuestros vehículos por la ciudad que, una gran mayoría de semáforos no funcionan desde hace mucho tiempo.

Se supone que los semáforos los pusieron en puntos de la ciudad en donde son necesarios así que, se pensaría que, si no funcionan, al menos el Gobierno municipal se preocuparía por poner agentes de tránsito en esos puntos para evitar accidentes.

Lamentablemente el Gobierno municipal no hace nada para resolver el problema de los semáforos que no funcionan.

Efectivamente, el Gobierno municipal ni arregla los semáforos, ni pone agentes de Tránsito a dirigir el tráfico de vehículos para evitar accidentes, sobre todo en estas fechas en donde algunos automovilistas circulan en estado de ebriedad.

Uno de los derechos humanos más importantes y creo que es el más importante, es el derecho a la vida el cual debe ser garantizado por el gobierno municipal.

La falta de garantía al derecho a la vida permite que se pueda demandar en amparo al Gobierno municipal, como sucedió en el caso de los cruces de ferrocarril.

En este caso un juez federal concedió un amparo que está obligando al Gobierno municipal a hacer todo lo necesario para evitar accidentes en los cruces de ferrocarril.

El Gobierno municipal está cumpliendo la sentencia de amparo obviamente de mal humor, porque se ha tenido que poner a trabajar en serio y ha tenido que invertir dinero, tiempo y recursos humanos.

Es por eso por lo que vamos a replicar lo que hicimos en el caso de los cruces de ferrocarril y vamos a presentar uno o varios amparos para que el Gobierno municipal haga todo lo necesario para tener todos los semáforos de la ciudad funcionando o tenga agentes de Tránsito dirigiendo el tráfico en los lugares donde están instalados los semáforos que no funcionen.

En teoría no sería necesario que se promovieran amparos para obligar al Gobierno municipal a garantizar nuestro derecho a la vida, pero en la realidad se ha visto que, salvo algunas excepciones, el Gobierno municipal no entiende más que a golpes legales, que los servidores públicos que lo integran no están ahí de adorno, sino para cumplir los deberes que sus puestos y funciones les imponen como obligación.