“Somos como aquel esclavo que le arrebata el látigo a su amo y se azota a sí mismo, creyendo que así se libera. Eso es un espejismo de libertad. La autoexplotación es mucho más eficaz que ser explotado por otros, porque suscita esa engañosa sensación de libertad”

Retomando el discurso que pronunció el filósofo surcoreano Byung Chul-Han, al recibir el Premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades 2025, sostuvo que en la sociedad actual tenemos una sensación de libertad, pero no somos en realidad completamente libres.

“Aunque hoy creamos ser más libres que nunca, la realidad es que vivimos en un régimen despótico neoliberal que explota la libertad. Ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, donde todo se regula mediante prohibiciones y mandatos, sino en una sociedad del rendimiento, que supuestamente es libre y donde lo que cuenta, presuntamente, son las capacidades. Sin embargo, la sensación de libertad que generan esas capacidades ilimitadas es solo provisional y pronto se convierte en una opresión, que, de hecho, es más coercitiva que el imperativo del deber”, expresó.

El reconocido pensador prosiguió: “Uno se imagina que es libre, pero, en realidad, lo que hace es explotarse a sí mismo voluntariamente y con entusiasmo, hasta colapsar. Ese colapso se llama burnout”.

Para comprender mejor esta postura del filósofo, conviene precisar que el Síndrome Burnout (que equivale a decir quemado o fundido) se manifiesta cuando el estrés laboral produce un estado total de agotamiento, ya sea físico, emocional o mental, el cual tiene repercusiones directas sobra la calidad de la autoestima, lo que repercute en un desapego por las tareas y deterioro del sentido de responsabilidad, que puede llegar a generar una significativa frustración, ansiedad y depresión.

Por eso, Chul Han remarcó: “Somos como aquel esclavo que le arrebata el látigo a su amo y se azota a sí mismo, creyendo que así se libera. Eso es un espejismo de libertad. La autoexplotación es mucho más eficaz que ser explotado por otros, porque suscita esa engañosa sensación de libertad”.

¿Soy real y auténticamente libre? ¿Me autoexploto?