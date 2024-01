Continuando el discurso que habíamos iniciado sobre la expresión de los varones ante la pérdida de su amada, centrémonos en las palabras del escritor francés, Christian Bobin, en su libro “La más que viva”, donde hace una remembranza de una amiga suya llamada Ghislaine, quien falleció abruptamente cuando tenía 44 años.

Bobin estaba enamorado de Ghislaine y en las líneas que escribió recuerda su espíritu alegre y risueño. Precisamente, esta alegría de vivir es la que torna difícil de entender su cruel e inesperada desaparición. Es difícil comprender cómo el canto y la luz se vean obligados a ceder su espacio al dolor y a los lamentos. ¡Qué tenue es la línea que separa a la vida de la muerte!

Bobin escribió: “nosotros, los vivos, somos ante la muerte pésimos alumnos, pasan los días, las semanas y los meses, pero está siempre la misma lección en la pizarra”. Incluso, señaló que ante el suceso de la muerte vociferamos demasiado y reflexionamos muy poco, por lo que aconsejó que a los muertos deberíamos “hablarles menos y escucharlos más”.

Especificó que el acontecimiento de la muerte logra derrumbar toda nuestra estructura vital, menos el corazón: “El suceso de tu muerte lo ha pulverizado todo en mí. Todo menos el corazón. El corazón que tú me has hecho y que me sigues haciendo, que modelas con tus manos de desaparecida, que sosiegas con tu voz de desaparecida, que iluminas con tu risa de desaparecida”.

Empero, por más que nos incomodemos ante el hecho de la muerte, llega un momento en que debemos aceptar lo absolutamente inevitable: “Está bien, Ghislaine, de acuerdo: seguiré bendiciendo esta vida en la que ya no estás; seguiré amándola, la amo cada vez más, un amor así se canta...”.

¿Maduro en mi sensibilidad?