Desde la antigüedad se buscó el atributo principal que distingue al ser humano y se le definió como animal racional. No se quería decir que no fuese emocional, pero se subrayó el apetito intelectual como principal ingrediente de la receta humanística.

Descartes, en una iluminación que tuvo la noche del 10 al 11 de noviembre de 1619, indicó en el Discurso del Método: “cogiome el comienzo del invierno en un lugar donde, no encontrando conversación alguna que me divirtiera y no teniendo tampoco, por fortuna cuidados ni pasiones que perturbaran mi ánimo, permanecía el día entero solo y encerrado junto a una estufa, con toda la tranquilidad necesaria para entregarme a mis pensamientos”.

Con una mente acalorada por haber tenido extrañas visiones, en el último sueño se encontró con dos libros: un diccionario y una antología de poemas. Abriendo éste último encontró la frase: “¿Qué camino debería tomar en mi vida?”

Extasiado, llegó a la evidencia de un axioma indubitable: “Pienso, luego existo”. Paradójicamente, el gran racionalista halló su inspiradora sentencia rodeado de una atmósfera mística, entre visiones y sueños.

No debemos privilegiar exclusivamente el pensar en detrimento del sentir. También podemos formular la frase diciendo: “Siento, luego existo”. La emoción nos pone en movimiento, nos empuja a la acción.

Trasladándonos al terreno de la música, podemos afirmar que no basta comprenderla sino sentirla; no basta oírla, hay que escucharla. La palabra oír proviene de audire, mientras que escuchar viene de auscultare, que significa inclinar el oído con atención.

La noche del jueves, la OSSLA nos hizo sentir la música mediante un extraordinario concierto con obras del compositor checo, Antonin Dvorak. Si no pudo asistir, en el Facebook del ISIC lo puede disfrutar gracias al registro realizado por la UAdeO.

¿Siento la música?