¿Ser despistado es malo?

A final de cuentas, el propósito de la memoria es optimizar la toma de decisiones. Así que la próxima vez que te estés mortificando por no recordar como resolver ecuaciones diferenciales, recuerda que esa información probablemente no te servirá para decidir qué salsa le vas a echar a los tacos

El estereotipo del “profesor de mente ausente” se remonta hasta la antigua Grecia con el filósofo Tales de Mileto, el cual cayó en un pozo mientras admiraba el cielo nocturno durante una caminata. Incluso una de las mentes más brillantes de la historia, Albert Einstein, era considerado un gran despistado.

Esta combinación de inteligencia y amnesia ha consternado a los neurocientíficos, ya que una mala memoria era considerado como una falla en los circuitos cerebrales que se encargan de almacenar la información.

No obstante, un artículo publicado en “Frontiers in Psychology”, (https://doi.org /10.3389 / fpsyg.2020.591231) ha concluido que el acto de olvidar es esencial para el proceso de aprendizaje. Este trabajo postula que el propósito de nuestra memoria no es recordar hechos, sino ayudar a tomar decisiones inteligentes al retener información valiosa y descartar aquella que es innecesaria o poco valiosa.