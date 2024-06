Las dobles postulaciones y las suplencias volverán a permitir que las componendas en las cúpulas de los partidos y arreglos incluso familiares lleven a las Cámaras a personajes que no hicieron campaña abierta, pero que se colaron a una lista de suplentes que hoy, gracias a su suerte, tienen un pie en la nueva legislatura.

En la recta final de las campañas, Morena tapizó la Ciudad de México con un anuncio en el que aparecían cuatro personas que se vendían como “un equipazo”: Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.

Al estilo de la serie “Friends”, las morenistas grabaron un video de la sesión de fotos en la que posaron para lograr la escena que, durante el último mes de campaña, pudo verse en anuncios espectaculares, parabuses y bardas de la Ciudad de México.

La candidata a la Presidencia, la candidata a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, y el candidato y la candidata al Senado por la capital del país buscaban dar una señal de unidad, pero también de tranquilidad a los chilangos: la Ciudad estará en manos de su ex jefa de Gobierno, la ex alcaldesa de Iztapalapa, el ex jefe de la Policía y la ex fiscal. Un “dream team” insuperable.

Lo que no decía esa foto es que dos de los protagonistas en realidad no ocuparán los cargos para los que fueron electos, sino que serán sustituidos por sus suplentes: Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde, que fue inscrita como suplente de Ernestina Godoy en la Lista Nacional de Morena al Senado de la República, y Francisco Chíguil Palomera, Alcalde de Gustavo A. Madero que, en caso de concretarse el nombramiento de Omar García Harfuch en el gabinete de Claudia Sheinbaum, será su suplente en la Cámara alta.

Las senadoras y senadores electos el pasado 2 de junio -así como los diputados y diputadas- tomarán protesta de sus cargos el 1 de septiembre próximo y quienes sean llamados al gobierno de Claudia Sheinbaum deberán solicitar licencia antes de concluir el primer mes de Legislatura, y acceder a sus cargos administrativos a partir del 1 de octubre.

La situación no es extraña, inédita, ni mucho menos ilegal. Ha ocurrido en todos los sexenios y en 2018 no fue la excepción, cuando personajes como Olga Sánchez Cordero, Germán Martínez, Gabriel García o Zoé Robledo, abandonar su escaño o su curul para integrarse al gabinete legal o ampliado de Andrés Manuel López Obrador, o para ocupar alguna subsecretaría.

Pero entonces la foto del “equipazo” de la CDMX 2024 y el video estilo “Friends” fue sólo un ardid publicitario, porque en realidad, por quienes votamos los capitalinos -sin saberlo- fue por la presidenta del Partido Verde Ecologista de México, Karen Castrejón Trujillo, política guerrerense ex colaboradora del priista Héctor Astudillo y -si Claudia Sheinbaum vence las resistencias de Palacio Nacional para llevar a su gabinete a García Harfuch- por Francisco Chíguil, un polémico político que ha sentado sus reales en la Gustavo A. Madero, a pesar de que en 2008 era el delegado cuando ocurrió la tragedia en la discoteca New´s Divine.

La Luz del Mundo al Senado

Pero estos no son los peores casos: el anuncio del primer bloque de colaboradores de la próxima Presidenta de México incluyó a Marcelo Ebrard Cassaubón, su competidor en el proceso interno de Morena, ex Canciller y uno de los políticos más experimentados de la “4T”.

Y si bien el anuncio de que Ebrard será secretario de Economía cayó bien en la opinión pública, y quizás hasta en los mercados, lo que cae mal es el inminente arribo de su suplente al Senado de la República a partir de octubre.

Y es que Macelo Ebrard decidió pagar con esa posición de suplente al Diputado Emmanuel Reyes Carmona, un político guanajuatense famoso por pertenecer a la iglesia de la Luz del Mundo y por ser un público defensor de Naason Joaquín García, líder de esta iglesia, preso desde 2019 en Estados Unidos y condenado desde 2022 a más de 16 años de prisión por delitos de abuso sexual contra menores de edad.

El suplente de Ebrard es un Diputado guanajuatense electo en 2018 y reelecto en 2021; actualmente dirige una agrupación política nacional llamada Humanismo Mexicano la cual actúa como satélite de Morena.

Fue uno de los pocos políticos en Morena que se la jugó abiertamente con Ebrard en el proceso interno para tratar de convertirlo en candidato presidencial y uno de quienes financió su campaña anticipada. Y está listo para cobrar esa factura, a nombre suyo y de su agrupación, ligada a la polémica Iglesia de la Luz del Mundo.