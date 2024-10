La llegada de la Presidenta Sheinbaum, una científica que ha trabajado en la mitigación del cambio climático, es esperanzadora para el sector pesquero, amenazado por la pesca ilegal y el cambio climático.

Para mí, que dirijo un equipo dedicado a la protección de los océanos, los cuales sufren los embates del cambio climático y de la negligencia de los gobiernos, la llegada de Claudia Sheinbaum es esperanzadora. Lo es todavía más porque puede significar un giro de 180 grados para el sector pesquero mexicano que, en las últimas décadas, sólo ha padecido omisiones y malas políticas de los gobiernos en turno.

En el sexenio de López Obrador, a pesar de que en el discurso se habló de poner al frente a los sectores más desprotegidos y de promover la seguridad alimentaria, las y los pescadores fueron dejados de lado. El desdén por la pesca y las familias dedicadas a esta labor llevó al Estado a replegarse en sus tareas primordiales de proteger la abundancia pesquera de las manos de la pesca ilegal y de otras amenazas que hoy ponen en riesgo esta actividad.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se dedicó principalmente a entregar un programa social, el Bienpesca, el cual representa un apoyo a pescadores por 7 mil 500 pesos anuales. Sin embargo, no se atendieron los problemas más apremiantes para la pesca mexicana y, con ello, amenazas como la pesca ilegal o el cambio climático se convirtieron en los grandes retos por atender para el siguiente gobierno.

Cabe notar que la pesca en México es importante desde diferentes enfoques. Dos millones de personas en el País dependen, de manera directa o indirecta, de la pesca. Esta cadena está compuesta por los propios pescadores, quienes limpian el pescado, transportistas, vendedores, restauranteros, y todas y todos los que viven de la abundancia pesquera. El ingreso de estas personas y sus familias depende de que en el mar puedan capturar y comercializar los pescados y mariscos.

Esta abundancia está en riesgo, y el sexenio que encabezará la doctora Sheinbaum podría significar que esta actividad y las familias que viven de ella encuentren un futuro promisorio o vean sepultada la ocupación que ha alimentado a generaciones de mexicanos.

La siguiente administración deberá rescatar la parálisis de la Conapesca y crear programas que combatan la pesca ilegal, que al día de hoy se calcula representa el 40 por ciento del total de la captura en México. Oceana, a inicios de año, propuso una ruta para atender la pesca ilegal, la cual es una de las principales amenazas para las y los pescadores en México.

Asimismo, el gobierno de Claudia Sheinbaum deberá crear las políticas pesqueras que permitan que las y los pescadores se adapten al cambio climático, el cual pone en riesgo la vida costera y cambia las zonas de pesca al calentar aguas y empujar a especies a migrar a zonas más frescas, entre otros efectos que muchas veces desconocemos por falta de investigación pesquera.

De la parálisis habrá que rescatar al Instituto Mexicano de Investigación Pesquera y Acuícola (IMIPAS), el cual requiere de cambios que lo fortalezcan y permitan la generación adecuada de información para la toma de decisiones en cuanto a manejo pesquero, y no disminuirla y quitarle su independencia científica.

Las instituciones pesqueras no están a la altura de los retos del País. México se encuentra entre los primeros 20 países con producción pesquera; sin embargo, no hemos renovado el marco legal ni la estructura de las instituciones de gobierno que regulan la pesca. Llevamos más de dos sexenios sin reglamento a la ley pesquera, y no existe política de recuperación de pesquerías cuando estas se deterioran o colapsan, lo que lleva a la desaparición de especies comerciales sin que el Estado mexicano meta las manos.

Es tiempo de actuar. Los mares mexicanos no pueden esperar más.

La autora es Renata Terrazas (@renaterra_zas), directora ejecutiva de Oceana en México (@OceanaMexico).