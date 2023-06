sicairos6204@gmail.com

Al hallarse copada la escena preelectoral por personajes de estampa rancia y por discursos que en vez de propuesta y proyecto propalan odios, este es el momento de que la fuerza cívica empiece a construir escenarios exitosos para la elección del año próximo pues de lo contrario las cuatro ‘corcholatas’ del Presidente López Obrador o los catorce acomedidos de la Oposición ganarán ventaja para ellos, sus partidos y quienes enseguida saltarán a las palestras buscando otros espacios de poder.

Está cobrando fuerza, y curiosidad también, la imagen plasmada en bardas de las principales ciudades de Sinaloa con el dibujo de un pollito y la onomatopeya “pío” sin mayor apoyo visual o explicativo, atribuyéndola la perspicacia pública a Sergio Raúl Esquer Peiro, quien desde la trinchera ciudadana emergió en la elección intermedia de 2021 como candidato a Diputado federal por el Distrito 05, arropado por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de la alianza “Va por Sinaloa”. ¿Es el regreso?

Simultáneamente circula en redes sociales el video donde el “Pío” Esquer sale en defensa de los productores de campo que están inconformes por las dificultades para comercializar la actual cosecha de maíz a precios adecuados, circunstancia que fomenta la conjetura de que por el alcance estatal de los materiales de marras Sergio Esquer buscaría la candidatura al Senado de la República ya sea por la vía independiente o con las mismas siglas que lo envolvieron hace dos años.

De resultar verdad que Esquer Peiro vuelve a levantar la mano precisamente cuando la partidocracia anticipa los tiempos electorales que tendrán desenlaces el 2 de junio de 2024, entonces la buena noticia es para el segmento votante que abomina a los reciclados rostros y traiciones de siempre y voltea a los lados buscando opciones fiables. En el juego del billar se le conoce como carambola a tres bandas: motiva a que surjan otras candidaturas independientes, incita a las siglas políticas a postular a perfiles ciudadanos y de paso empatiza con los maiceros que enfrentan un complejo panorama.

La ternura que inspira la figura del pollito que aparece perdido en colonias, centros citadinos y comunidades rurales contrasta con la energía con la que defiende al agro sinaloense aquel que en 2021 por primera vez se caló en la intención del voto con la misma bandera del campo rentable, siendo arrollado no por los demás contrincantes sino por “tsunami” electoral llamado Andrés Manuel López Obrador. ¿Volverá a aparecer el “Pío” Esquer en las boletas electorales? Todo indica que sí y que el polluelo sólo anuncia la víspera del “gallo” en ciernes.

Es que la acción disruptiva del pollito y del posicionamiento ocurre cuando los perfiles sin partido no han dicho ni pío en lo referente a si continuarán o no la lucha cívica en la todavía extenuante jornada para que los electores entiendan que los políticos los han traicionado una y otra vez, razón por la cual los cargos de gobierno y de representación popular deben ser ocupados por los ciudadanos. En el mismo contexto, los que hoy andan en campañas adelantadas se han desentendido de la crisis del sector agrícola por lo que se supone que pagarán un costo a la hora de que la gente del surco decida a quién darle el sufragio.

En el mensaje difundido en plataformas digitales, Sergio Esquer critica que la política del actual Gobierno federal relativa a la autosuficiente alimentaria ha sido un fracaso porque hoy se importa más maíz que cuando empezó el sexenio, destruyeron la agricultura de contrato y quitaron los principales apoyos e incentivos a la agricultura. “El propio Presidente de la República ofreció en campaña pagar 7 mil pesos por tonelada de maíz a todos y no lo ha cumplido”, dice.

“Estos incumplimientos y tantas improvisaciones por parte del Gobierno federal que generaron mucha incertidumbre y desesperación fueron las causas que llevaron a los agricultores de todos tamaños a tomar el aeropuerto de Culiacán. Si te dicen que no o que tiene otros datos no pierdas el tiempo con ellos, recuerda que sin un diagnóstico objetivo jamás van a llegar a la solución correcta. El que no quiere ver la realidad nunca la va a poder cambiar”, agrega.

Se trata del mismo discurso que Esquer Peiro utilizó en la elección de 2021 al proponer que desde la Cámara de Diputados pugnaría por las soluciones al agro. ”Conozco muy bien al campo, mi intención como legislador es recuperar los presupuestos y los apoyos que hemos perdido en el campo, la agricultura y la ganadería... ese es mi compromiso y créanme tengo toda la voluntad de hacerlo”, planteó en abril de aquel año.

Recuérdese también que el “Pío” Esquer se ha negado a afiliarse a partidos políticos, al menos no lo ha hecho públicamente, y que al perder la votación en el Distrito 05 cerró con el “nos vemos pronto” y “esto no termina aquí”.