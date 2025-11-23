Severiano vs. Clemente: El duelo de Liderazgo que devoró la estrategia

Todos hemos trabajado con un Severiano o un Clemente. Uno exige sin escuchar; el otro escucha sin exigir. Cuando esos extremos conviven en la dirección de una empresa, la cultura se rompe.

El año pasado, una empresa dedicada a la provisión de equipo industrial experimentó un estancamiento en sus ventas, a pesar de tener una estrategia de negocio impecable (con un mercado definido, una buena propuesta de valor y un plan comercial sólido). La causa, al analizar más profundamente, residía en la dirección interna: la coexistencia de dos estilos de liderazgo radicalmente opuestos de los dos socios que generaba una fricción cultural diaria.

Severiano, director de producción, estaba orientado a resultados y exigía altas métricas, pero su baja empatía lo hacía perder la calma ante errores. Su frase favorita, lapidaria y desmotivadora, era: “ese es tu problema, no quiero excusas, quiero resultados”.

Clemente, director comercial, era su opuesto. Valoraba la dignidad del equipo y buscaba armonía. Pero confundía aceptación con complacencia. Toleraba incumplimientos y mediocridad operativa. Le costaba despedir, dando “últimas oportunidades” infinitas que solo extendían la agonía y generaban gastos extras.

El equipo era regañado por Severiano, pero sin consecuencias reales por Clemente. Era protegido en su mediocridad por Clemente, pero estresado por la presión insoportable de Severiano. El resultado era una cultura que boicoteaba la estrategia. Como sabemos, “la cultura se come a la estrategia en el desayuno”.