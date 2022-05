Sexo, drogas y viruela del mono

Si este brote de viruela del mono se dispara sin precedentes, los gobiernos poseen vacunas contra la viruela listas para utilizarse, no obstante, y dado que la pandemia de Covid-19 aún no termina, debemos de seguir con las medidas de higiene y distanciamiento. Caras vemos, microbios no sabemos.

Érase una vez hace 500 años, el gran imperio de Tenochtitlán se encontraba en su máximo apogeo, cuando de pronto... la invasión europea. Se ha calculado que un 95 por ciento de la población total de América murió en los primeros 130 años después de la llegada de Colón. Este genocidio no fue gracias a la avanzada tecnología militar de los conquistadores, sino por un arma biológica: el virus de la viruela. Un estudio de la Universidad de Berkeley estableció que, en 1518, la población de México disminuyó de 25.2 millones a 700 mil personas en 1623, menos del 3 por ciento de la población original. La viruela (del latín ‘variola’: pústula pequeña) fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa, y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus Variola. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977, y en 1980, la OMS certificó la erradicación de la enfermedad en todo el mundo. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad (30 por ciento), con tasas especialmente elevadas en bebés, mientras que en aquellos que sobrevivían dejaba cicatrices por todo el cuerpo, y en algunos casos ceguera. Por otro lado, la viruela del mono es endémica en África, y los casos y brotes fuera de África no son nada nuevo. Esta enfermedad zoonótica (transmitida de animal a humano) fue identificada en 1958 durante un brote que inició en una población de monos. Esta enfermedad se puede contagiar por contacto directo, principalmente por gotas respiratorias, sangre, o fluidos corporales. La viruela del mono tiene un periodo de incubación de aproximadamente 12 días y su tasa de fatalidad se encuentra entre el 1-10 por ciento. El tratamiento usualmente incluye manejo sintomático y medidas de soporte. La viruela del mono es de la misma familia que la viruela humana. Afortunadamente, la vacuna contra la viruela es capaz de prevenir en un 85 por ciento la viruela del mono. Esta también es efectiva como profiláctico post-exposición (para prevenir la enfermedad o hacerla menos severa después del contagio). Prevenir la viruela del mono es la principal función de la vacuna contra la viruela (dado que la OMS declaró erradicada la viruela en 1980). Hasta la fecha, diversas regiones alrededor del mundo han reportado casos inesperados de viruela del mono: Australia, Italia, Portugal, España, Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido, Suiza, Israel, Canadá, y Estados Unidos. Oficiales de la OMS han reconocido que la mayoría de ellos se han relacionado a “eventos festivos donde hubo actos sexuales” (raves) en las Islas Canarias de España y en Berlín. Las raves se caracterizan por ser fiestas legales (o ilegales) que suelen organizarse en lugares abandonados o zonas rurales. A finales de los 50s, en Londres comenzó a utilizarse el término “rave” (en español, “delirar”) para describir las “fiestas bohemias salvajes” que tenían lugar en los ambientes beatniks del Soho londinense. Hoy en día, los raves se caracterizan por música electrónica, espectáculos de luces, y una duración que en ocasiones se extiende hasta el amanecer. Si este brote de viruela del mono se dispara sin precedentes, los gobiernos poseen vacunas contra la viruela listas para utilizarse, no obstante, y dado que la pandemia de Covid-19 aún no termina, debemos de seguir con las medidas de higiene y distanciamiento. Caras vemos, microbios no sabemos.