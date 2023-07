“Sharry Edwards fue nombrada científica del año en 2001 por su trabajo en biología bioacústica por la Asociación Internacional de Nuevas Ciencias. Es la pionera en el estudio de la Biología Bioacústica Humana. Sus 30 años de investigación se utilizan en el Instituto de Biología Bioacústica en Albany, OH. El trabajo de Sharry Edwards ahora está incluido en The Duke University Encyclopedia of New Medicine, de Leonard A. Wisneski y The Scientific Basis of Integrative Medicine, de Lucy Anderson. Los efectos de la Biología Bioacústica, ahora aceptados por estas prestigiosas enciclopedias médicas, tienen un potencial ilimitado para la salud y el bienestar.

Según Edwards, ‘el análisis espectral de voz de BioAcoustics puede detectar tensiones ocultas o subyacentes en el cuerpo que se expresan como una enfermedad’. La huella vocal puede identificar toxinas, patógenos y suplementos nutricionales que son demasiado bajos o demasiado altos. Además, la impresión vocal puede hacer coincidir el remedio de tratamiento más compatible con cada cliente. Se ha demostrado que la introducción del sonido de baja frecuencia adecuado en el cuerpo, indicado a través del análisis de la voz, controla: el dolor, la temperatura corporal, el ritmo cardíaco y la presión arterial. La bioacústica puede regenerar tejidos corporales y aliviar los síntomas de muchas enfermedades (en algunos casos, incluso las que se consideran incurables).

