Al inicio de enero la jefa de Gobierno enfrentó el mayor descalabro político mediático de su administración con la tragedia de la Línea 3 del Metro. Si bien, la magnitud de este percance palidece frente al accidente de la Línea 12 del Metro de hace año y medio, con saldo de 26 personas fallecidas, en aquella ocasión impactó en mayor medida en los responsables del diseño y la construcción original...

La pregunta recorre los pasillos políticos, independientemente de la afiliación que se tenga: ¿resistirá Claudia Sheinbaum el desgaste al que la han sometido los accidentes - incidentes del Metro y la acometida política y mediática consecuente? Al margen de las simpatías o antipatías que se tengan por López Obrador, o incluso por Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard, la atención de todo interesado en la sucesión presidencial estará puesta en la próxima ronda de encuestas de intención de voto, en las que, por ahora, ella lleva la delantera.

La pregunta cobra sentido porque parecía que la jefa de gobierno comenzaba a adquirir una ventaja cómoda en la carrera presidencial. Y en la medida en que la política es un asunto de percepciones, y estas operan como bolas de nieve cuya inercia se convierte en una fuerza imparable, hasta diciembre Sheinbaum parecía encarar la recta final con cierta holgura. Habría que ver si sigue siendo el caso.

El año terminó con una ventaja de alrededor de 10 puntos en la intención de voto promedio en favor de Sheinbaum en el conjunto de las encuestas más conocidas (preferencia efectiva, una vez prorrateados los indecisos). Para el diario Reforma 9 puntos; El Universal 12; El País 15; El Heraldo 11; Mitofsky 11; SDP Noticias 5. La ventaja era significativa pero sobre todo la tendencia. Al momento de publicar la encuesta decembrina, varios de estos medios compararon el resultado con la edición anterior y señalaron que la puntera había aumentado su ventaja.

Sin embargo, al inicio de enero la jefa de Gobierno enfrentó el mayor descalabro político mediático de su administración con la tragedia de la Línea 3 del Metro. Si bien, la magnitud de este percance palidece frente al accidente de la Línea 12 del Metro de hace año y medio, con saldo de 26 personas fallecidas, en aquella ocasión impactó en mayor medida en los responsables del diseño y la construcción original. En esta ocasión, en cambio, las críticas estuvieron centradas en un presunto fallo de mantenimiento e insuficiencias presupuestarias de la presente administración. El bombardeo mediático, para magnificar las consecuencias políticas, fue intenso e inmediato.

En otro texto he revisado hasta qué punto los argumentos de estas críticas se sostienen o no. Ahora simplemente abordo su posible impacto. ¿Afectarán la intención de voto? ¿Disminuirán su ventaja? ¿Ocasionarán un punto de inflexión negativo para Claudia Sheinbaum en la carrera presidencial? O, por el contrario, ¿posee ella la virtud de López Obrador y su efecto “teflón”, capaz de resistir escándalos mediáticos sin perder apoyos?

Muy pronto para saberlo. La mayor parte de las empresas encuestadoras no publicaron resultados en enero (la mayoría lo viene haciendo bimestral o trimestralmente). Lo sabremos hasta febrero. Según Electoralia, Reporte Índigo, Ciro Gómez, que sí difundieron datos en enero, no hay impacto visible en la ventaja de Sheinbaum. Pero habría que señalar que todas estas son producto de levantamientos durante los días de reacción misma a los hechos del Metro, no necesariamente sedimentados del todo. Solo la encuesta de El Financiero acusa una caída sensible de parte de la jefa de Gobierno al perder 5 puntos de ventaja entre diciembre y enero, y ahora superaría a Marcelo por solo 2 puntos. Insisto, lo sabremos mejor cuando las principales casas encuestadoras ofrezcan resultados en febrero.

El viernes pasado Viri Ríos publicó en El País una tesis a tomar en cuenta. Ríos argumenta que la popularidad de las mujeres en la política es mucho más frágil que la de los hombres. “La sociedad mexicana tiene un fuerte sesgo inconsciente en contra de las mujeres poderosas y, por tanto, es muy susceptible... La mujer comete un error sencillo, una nimiedad como no vestirse acorde a un evento o un desacierto como dar una declaración inadecuada. En ese momento comienza ... la “mujerización”, una forma de apedreamiento público moderno. El desliz de la mujer da rienda suelta al machismo y a la misoginia que yacían expectantes ante su error. La tormenta se desata con una ira desenfrenada, y con ello surgen reacciones desmedidas y desproporcionadas al error que cometió la mujer. Su caída en popularidad es estrepitosa”.

A partir de este argumento, Viri Ríos plantea la alta probabilidad de que Sheinbaum sufra en mayor medida que sus rivales varones el desgaste de la contienda y llegue al momento de la definición con negativos y descréditos insoportables. En ese sentido, concluye, López Obrador habría cometido un error al haber anticipado la precampaña, exponiéndola a una larga confrontación en la que los dados están cargados en contra de su candidata.

A juzgar por los resultados correspondientes a diciembre, antes citados, hasta ahora eso no ha sucedido, lo cual no es garantía que no vaya a suceder, faltando 8 o 9 meses para la decisión final (los niveles de aprobación de Claudia han bajado, a diferencia de los de AMLO, en efecto, pero no han impactado hasta ahora en la intención de voto). Por otra parte, además del tema de género, habría que considerar que Sheinbaum está mucho más expuesta que sus rivales a imponderables potencialmente dañinos, al presidir una ciudad que en muchos sentidos vive al borde de una emergencia, incluso al margen de su responsabilidad pero, para su desgracia, potencialmente muy “escandalizables”. La cancillería de Marcelo Ebrard o las negociaciones políticas que lleva Adán López, por su propia naturaleza, no tienen ese grado de vulnerabilidad.

Pero tampoco se puede descartar que Sheinbaum se beneficie del efecto teflón que caracteriza a AMLO. Las autoridades federales y capitalinas respondieron a la crisis del Metro de manera proactiva, no defensiva, al señalar que las fallas y accidentes podrían ser provocados. Una tesis que seguramente correrá con fortuna entre las filas del obradorismo y de buena parte de los simpatizantes del Presidente, acostumbrados a la lectura de que las insuficiencias y dificultades enfrentadas por el gobierno de la 4T obedecen invariablemente a la acción de los adversarios o a sus críticas mal intencionadas. Eso disminuiría la factura política imputable a Sheinbaum, al menos entre estos sectores.

En unas semanas tendremos mejores datos para entender lo que nos espera. Por ahora seguimos en terrenos políticos inéditos. Si fuera carrera de atletismo diríamos que los corredores están saliendo de la curva para emprender la última recta hacia la meta. Allí sabremos de qué están hechos, ellos y sus posibilidades reales.