Sheinbaum y su colaboración con la DEA

Desde el inicio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha abierto una etapa de colaboración de las autoridades mexicanas con las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos, que marcan una diferencia con la gestión de su antecesor, su mentor y líder, Andrés Manuel López Obrador.

Un ejemplo, entre otros, de esta nueva realidad es que en agosto de 2025, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), en colaboración con agencias mexicanas, inició el Proyecto Portero, por el cual la DEA entrena a agentes mexicanos para combatir a integrantes de los grupos criminales de México que operan en la frontera de los dos países, que tiene una extensión de 3200 kilómetros.

El curso, con sus diferentes materias, se da en los Estados Unidos, y en él intervienen efectivos militares de áreas de inteligencia y personal de fiscalías estadounidenses. Las lecciones se concentran en el combate a los jefes de plaza de los grupos del crimen organizado que operan en la frontera. En agosto pasado, cuando el jefe de la DEA anunció el proyecto de colaboración, dijo que “este es un primer paso audaz en una nueva era de aplicación de la ley a lo largo de la frontera y avanzaremos sin descanso hasta desmantelar estas organizaciones violentas”.

En versión de la DEA, los jefes de plaza de los grupos del crimen organizado, ahora algunos de ellos calificados como “terroristas” por las autoridades de Estados Unidos, son la clave de esas estructuras para el traslado de las drogas hacia territorio estadounidense, donde se concentra el mayor consumo y compra de drogas del mundo, y también para el traslado hacia México de armas de fuego y dinero (dólares) en efectivo.

En su momento, quien fuera directora de la DEA hizo público la falta de colaboración que existía con esa agencia de parte del gobierno que encabezaba López Obrador, y en cambio, en el poco más de un año del gobierno de Sheinbaum Pardo, el actual director de la DEA ha reconocido, en diversas ocasiones, los altos niveles de colaboración que existen con el actual Secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

El director de la DEA, en una audiencia pública en su país, dijo del funcionario mexicano que “es alguien dispuesto a colaborar con Estados Unidos. Él ha realizado, en poco tiempo, importantes incautaciones de fentanilo y metanfetaminas. Me siento alentado no solo por su trabajo, sino por su designación como jefe de seguridad de México”. García Harfuch es el funcionario más cercano a la Presidenta mexicana.

Para la DEA, parte importante de la nueva etapa de colaboración ha sido la entrega que la Presidenta de México ha hecho a Estados Unidos de 55 jefes y operadores de grupos del crimen organizado presos en cárceles mexicanas. En círculos del gobierno se rumora de otra posible entrega en los próximos meses. Y la nueva etapa de colaboración no solo se reduce a la DEA, sino también se da con otras agencias de Estados Unidos y también con el Ejército de ese país.