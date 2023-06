alberto.kousuke@uas.edu.mx

Los programas destinados a mejorar la capacidad lectora son herramientas diseñadas para ayudar a las personas a incrementar su velocidad, comprensión y habilidades generales de lectura. Estos programas suelen emplear una combinación de técnicas y actividades específicas con el fin de alcanzar estos objetivos.

En la actualidad, nos enfrentamos a una escasez crónica de tiempo para la lectura. Con la abundancia de libros y artículos disponibles, especialmente aquellos compartidos en las redes sociales (quizás incluso este mismo texto), la capacidad de leer más rápido podría tener un impacto significativo en nuestras vidas.

Recientemente, he sido bombardeado en mis perfiles de redes sociales con anuncios de “SILEO”, un sistema integral de lectura eficiente y optimizada que promete mejorar la velocidad de lectura hasta 10 o 12 veces y lograr una comprensión total del 100 por ciento.

Según la Asociación para la Ciencia Psicológica, la lectura es una danza compleja que involucra múltiples procesos visuales y mentales. Las investigaciones demuestran que los lectores hábiles suelen leer rápidamente, con un promedio de entre 200 y 400 palabras por minuto.

Algunas tecnologías de lectura rápida aseguran proporcionar un impulso adicional al eliminar la necesidad de realizar movimientos oculares, presentando las palabras rápidamente en el centro de la pantalla de un ordenador o dispositivo móvil, donde cada palabra nueva reemplaza a la anterior.

No obstante, el problema radica en que la verdadera velocidad de lectura (es decir, un incremento de la velocidad de lectura de al menos tres veces sin pérdida de comprensión) carece de respaldo científico. Además, uno de los principales inconvenientes del programa SILEO es que promete aumentar la velocidad de lectura hasta 5,550 palabras por minuto.

Los movimientos oculares representan apenas el 10 por ciento del tiempo total que dedicamos a la lectura, y eliminar la capacidad de retroceder y releer palabras u oraciones previas tiende a perjudicar la comprensión general en lugar de mejorarla.

Según la ciencia, el mayor obstáculo para la lectura eficiente no es nuestra visión, sino nuestra capacidad para reconocer palabras y procesar cómo se combinan para formar oraciones con significado.

Aunque algunos individuos puedan presumir de habilidades prodigiosas de lectura rápida, generalmente estas afirmaciones no se sostienen al ser sometidas a pruebas rigurosas. Las investigaciones indican que estas personas suelen poseer un amplio conocimiento previo sobre el tema o contenido que aparentemente han leído rápidamente. Sin dicho conocimiento, a menudo no recuerdan gran parte de lo que han leído y no pueden responder preguntas importantes relacionadas con el texto.

Esto no significa necesariamente que estemos condenados a leer siempre al mismo ritmo. La única forma científicamente respaldada de mejorar nuestra capacidad de lectura en general es practicar la lectura enfocada en la comprensión. Exponernos en mayor medida a diferentes formas de escritura nos brinda un vocabulario más extenso y enriquecido, así como una experiencia contextual

