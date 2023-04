Nuestra política ha demostrado ser contradictoria un sin fin de ocasiones, hace meses los partidos de oposición se encontraban enfrentados abiertamente contra el partido en el poder por la “autonomía del INE”, incluso los partidos de oposición junto con parte de la sociedad civil organizó marchas argumentando que el INE no se toca, en este espacio hablamos sobre dichas marchas y las marchas que derivaron por parte del Gobierno, en aras de ser honesto con Usted estimado lector considero que el INE es producto de una lucha de la sociedad en la cual debemos de buscar cada vez sea más independiente a los actores políticos.

Volviendo al tema, fue apreciable la postura diferente entre la oposición y el partido (partidos) en el poder, uno buscaba modificar al INE y los otros no, al final sabemos que no se pudo lograr el primer objetivo, pero sí se realizaron ciertas modificaciones que al final será el Poder Judicial quien determine si será posible que se lleven a cabo. Ahora viene una más de las contradicciones que hemos presenciado dentro de nuestra clase política, los bandos divididos encontraron un punto común, un punto que al parecer les atañe a ambos, ya que tanto oposición como partido en el poder esta semana olvidaron sus diferencias y buscaron una reforma constitucional que busca limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Recordemos que el TEPJF es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación que se encarga de resolver controversias en materia electoral y proteger derechos políticos electorales, es decir, al final de cuentas el Tribunal decide sobre gran parte de la vida electoral de nuestro país y la reforma presentada por el partido en el poder y sus aliados (Morena, PT y Partido Verde) fue apoyada por PAN, PRI y PRD.

Es importante señalar que el TEPJF ha tenido relevancia en los últimos meses, desde determinar que la presidencia del INE tendría que quedar a cargo de una mujer, como invalidar una reforma a los estatutos del PRI con las que el actual dirigente buscaba prolongar su mandato un año más, así como anular un acuerdo del Congreso Nacional de Morena donde el actual presidente de dicho partido buscaba también prolongar su mandato. Estos ejemplos de aprobarse la reforma propuesta no hubieran podido realizarse, ya que la reforma en cuestión busca modificar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, por lo que las acciones afirmativas en materia electoral tendrían el carácter de modificaciones legales fundamentales y una vez expedidas por el Congreso no puedan ser modificadas sino hasta que concluya el proceso electoral en turno, logrando de esta manera que las candidaturas que señalen/otorguen los partidos no puedan ser modificadas como ya han sido en el pasado, por ejemplo por temas de paridad de género.

La reforma busca que los magistrados no interpreten la Constitución, sino que se basen en lo que literalmente dice la Constitución y las leyes electorales, argumentando un abuso en dicha interpretación. También señala que se debe respetar la autodeterminación y autoorganización de los partidos entre otros. Es decir que nadie puede interpretar lo que digan los diputados/senadores.

Pero como nuestra clase política cambia, pues ¿qué cree? Que uno de los partidos de oposición que apoyó dicha reforma lo dejó de hacer, específicamente el PAN por lo que la próxima semana se tocará este tema nuevamente, ahora con apoyo del partido en el poder, sus aliados y el PRI, ¿será que también es su aliado? ¿O será que el PAN cambia nuevamente de parecer? El tiempo lo dirá.

