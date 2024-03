rfonseca@noroeste.com / rodifo54@hotmail.com

Sí, el hubiera no existe, pero cuántas veces lamentamos no haber actuado en el momento adecuado o pronunciado la palabra oportuna; de haberlo hecho, certificamos que las cosas habrían sido de otra manera. Por lo menos, no lamentaríamos el no haber actuado de otra forma; sobre todo, cuando las consecuencias son dramáticas y caemos en la cuenta de que ya todo es irremediable.