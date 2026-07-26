Sierra de Santa Marta: entre volcanes y petróleo

Geográficamente, la Sierra de Santa Marta se encuentra en la zona sur de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Cuatro son los municipios que la integran: Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan. Las y los pobladores se han organizado en torno al Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta. Sus demandas son simples: evitar la expansión de la industria de hidrocarburos, defender y cuidar la vida y exigir el reconocimiento de sus actividades tradicionales, particularmente el de personas pescadoras del mar, la laguna y vendedoras de pescados y mariscos tradicionales.

En la región de la Sierra de Santa Marta, al sur de Veracruz, habitan comunidades nahuas y nuntajiiyi. Ahí, la pesca artesanal es una de las actividades ancestrales que dan identidad a la población; esta se realiza en el mar y en las aguas interiores de la Laguna del Ostión.

Geográficamente, la Sierra de Santa Marta se encuentra en la zona sur de la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas. Cuatro son los municipios que la integran: Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan de Juárez y Pajapan. Las y los pobladores se han organizado en torno al Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida y el Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta. Sus demandas son simples: evitar la expansión de la industria de hidrocarburos, defender y cuidar la vida y exigir el reconocimiento de sus actividades tradicionales, particularmente el de personas pescadoras del mar, la laguna y vendedoras de pescados y mariscos tradicionales.

La región es una tierra exuberante que inicia en lo profundo del mar y se eleva precipitadamente hasta la cima de sus majestuosos volcanes, que tienen un carácter sagrado para las comunidades: volcán Santa Marta (1,500 msnm) y volcán San Martín Pajapan (1,100 msnm). Debido a la dramática variación de altitud, es una zona de gran diversidad y en cuyas selvas habitan numerosas especies en peligro de extinción. Las comunidades han logrado el reconocimiento a la posesión ancestral de sus territorios; sin embargo, el mar y la laguna quedaron bajo la jurisdicción federal. Esto ha generado la exclusión de las personas pescadoras tradicionales y vendedoras de pescado y de mariscos de la toma de decisiones y de la posibilidad de construir estrategias para el cuidado y la restauración de sus ecosistemas.

Desde finales del siglo XX, las empresas petroleras empezaron a hacer exploraciones en la región. Dado que encontraron importantes yacimientos de petróleo y gas natural, se volvió una zona prioritaria para el desarrollo de esta actividad en el país. El paisaje comenzó a transformarse. Grandes pozos petroleros pueden verse en el mar, se construyeron refinerías y grandes tubos comenzaron a atravesar sus territorios. La lluvia se volvió ácida, el aire cambió su aroma y frecuentemente se empezaron a observar derrames de petróleo sobre la superficie del mar y la laguna.

Las y los pobladores locales fortalecieron su organización para cuidar su territorio y se mantienen firmes en seguir viviendo conforme a sus propias formas de vida. La pesca tradicional sigue siendo el sustento para muchas de las personas ahí, pero, ante la falta de permisos, han sido criminalizados por desarrollar sus actividades tradicionales. Además, por la falta de reconocimiento, se les ha negado la posibilidad de diseñar estrategias que garanticen la sustentabilidad de sus pesquerías.