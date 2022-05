Siguen los audios filtrados

La semana pasada mencionamos que la Gobernadora de Campeche a través de su cuenta de Twitter filtró audios en contra del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, pues esta semana salió uno más, en donde lo deja aun en peores condiciones que los pasados, en este, aparentemente se le escucha decir: ‘A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre’, una frase que me atrevo a señalar es un claro ejemplo del político que NO merecemos.

No es un secreto el señalar que la oposición en nuestro país no ha logrado posicionarse ante el fenómeno electoral del Presidente de nuestro país, si bien es cierto el Presidente y su partido en las elecciones del año pasado sufrieron algunas derrotas inesperadas, es cierto que sigue dominando la escena política, por lo que una oposición fuerte tendría mayores posibilidades de obtener victorias electorales, además de ser una opción real para una ciudadanía que no comulga con el actual gobierno. La semana pasada mencionamos que la Gobernadora de Campeche a través de su cuenta de Twitter filtró audios en contra del presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, pues esta semana salió uno más, en donde lo deja aun en peores condiciones que los pasados, en este, aparentemente se le escucha decir: “A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre”, una frase que me atrevo a señalar es un claro ejemplo del político que NO merecemos. Por su parte, el afectado a través de su cuenta de Twitter manifestó que era momento de aclarar dicha situación, señaló que era Morena quien buscaba crear división y confrontación entre la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, que buscaban desprestigiarlo y que los audios fueron obtenidos de manera ilegal y editados a fin de “componer frases y conversaciones que no existieron”. Y como a los políticos les gusta esto de lavar la ropa en casa ajena, también filtró información, solo que él lo hizo sobre una denuncia presentada ante la Auditoría Superior de la Federación en contra del actual Fiscal del Estado de Campeche, por haber pagado en exceso por el famoso software “Pegasus” y ahora utilizarlo de manera personal para espiar a la oposición. Por su parte, el INE abrió una investigación sobre el presunto financiamiento que se señala en dichos audios, 5 millones de dólares a un estratega electoral para las campañas del proceso electoral del año pasado y 25 millones de pesos por parte de Cinépolis (repito que la empresa ya señaló que esto es falso). Mientras tanto nosotros la ciudadanía, nos enteramos de algo más que nos hace avergonzarnos de nuestra clase política, ya sea porque efectivamente sean ciertos los audios o porque estén editados, en cualquiera de los dos casos es lamentable y un actuar político que repito, NO merecemos. Cambiando de tema, “una tragedia”, “una desgracia”, “un hecho lamentable e irreparable”, “una acción injusta”, eso y más podemos señalar de la trágica muerte de 19 niños y 2 maestras ante un adolescente de 18 años armado quien disparó en contra de ellos en un salón de clases en la ciudad de Uvalde, Texas, la pregunta que nos podemos hacer es: ¿cómo puede comprar un adolescente de 18 años un arma de manera legal en nuestro país del norte? Sobre todo si en ese mismo país no pueden ir a casinos o comprar alcohol si no tienen 21 años cumplidos, ahora bien, los mismos adjetivos pasados podemos señalar del hecho de que el 24 de mayo pasado en nuestro país llegamos a tener cada 15 minutos un asesinato, y ya entrando en el tema también podemos preguntarnos ¿cómo es posible que haya tanta venta de armas (de manera ilegal)? Solo basta recordar cualquier 31 de diciembre o incluso aquel fatídico 19 de octubre de 2019 para reiterar el hecho de que Culiacán, es una Ciudad llena de armas y que en los últimos días sigue estando violenta, ¿será que ya no son suficientes los abrazos? ¿Será que también se necesitan apapachos? PD 1. A los políticos les encanta estar en campaña, no les importa que les descuenten el día. PD 2. 182 millones de pesos en desayunos escolares para aulas vacías.