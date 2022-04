Simi Notaría

Sin lugar a dudas, el producto notarial conocido como ‘escritura pública’ puede ser más barato en algunas notarías pero nunca será igual al de las notarías profesionales conformadas por equipos de gente que reúne ciertos requisitos y profesionales y éticos de los que carecen aquellas.

A principios de la década pasada las autoridades protectoras del consumidor, en un procedimiento de infracciones a la ley, determinaron que la frase comercial “lo mismo pero más barato”, resultaba engañosa y por lo tanto ilícita.

Las razones jurídicas que sustentaban aquella determinación administrativa se hicieron consistir en que de acuerdo con la legislación los medicamentos genéricos -en esa época no había genéricos intercambiables-, no podían ser comparados jurídicamente con los medicamentos de patente dado que las pruebas de equivalencia y biodisponibilidad que se hacían a estos últimos no eran exigidas por la regulación para los llamados medicamentos genéricos

Es decir, no se pueden comparar bienes y servicios que no sean comparables dado que en el mercado la veracidad es un principio de comunicación importante protegido incluso a nivel constitucional a través del principio de protección a los consumidores

En el servicio notarial pasa algo semejante. Aunque todas las notarías formalmente son iguales, es decir, todas tienen una autorización estatal para el ejercicio de una función pública, no en todas el servicio que se presta, sustantivamente hablando, es el mismo.

Esa diferenciación es sumamente importante y para ir delineando el perfil de notaría a la que los clientes acceden para resolver sus problemas, o incluso para tergiversar la ley, utilizando los servicios notariales para hacer algunas trampas.

Sin temor a equivocarme, esas escrituras producidas a bajo costo y con poca ética Y nulo rigor técnico, constituyen una olla de presión que eventualmente explotará y generará costos que superarán en creces lo ahorrado por acudir a esas SIMI NOTARÍAS.

Probablemente usted se preguntará cómo o por qué se permite que eso suceda. La respuesta es muy sencilla y simple: porque Usted (la población) lo permite. La legitimación social y el respaldo de la ciudadanía acudiendo a esas notarías es la mejor prueba de que a la gente le gusta recibir un mal servicio siempre y cuando sea barato.