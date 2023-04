“La máscara de la mentira luce atractivos inexistentes. Aprende a detectarlos”._

Quienes, como él, piensan que las elecciones se arreglan tras el trono y no por voto directo y además escriben en sus redes sociales comentarios en defensa al INE y fueron a la marcha, se contradicen, son unos hipócritas o se hacen tontos solos o peor aún, tienen un Plan D, con el cual buscan desprestigiar, asustar o por lo menos provocar temor en el resto de los ciudadanos mexicanos en relación a la democracia y el gobierno actual.

No puedo dejar de compartir lo que me sucedió la semana pasada, y especialmente después de escuchar todo lo que se ha dicho sobre la famosa reforma al INE con su Plan B ó C y los “temores por la posible aniquilación de la democracia” si se aplica alguno de esos planes, según la comentocracia.

La verdad es que no sólo existe desconocimiento, sino también mala leche o, en el mejor de los casos, se hace toda una realidad la conocida afirmación de que el ser humano solo escucha para aquello de lo que quiere tener la razón.

Comento lo anterior, porque no puedo concebir cómo después de dos marchas en “defensa del INE”, me topo con un alto y distinguido hombre de negocios mexicano, mas su chamba se realiza en el ámbito internacional, quien me afirma que la elección de Coahuila está negociada. Eso sí, no me dijo a favor de quién sería el resultado, pero lo dejó entrever porque ya se entrevistó con priistas para posibles negocios futuros.

Inmediatamente después de su comentario, le pregunté que cómo se atrevía a decir eso y que al mismo tiempo había decidido ir a marchar y expresar la urgencia que se tiene en el País para poder defender al INE. Es decir, creía o no cree en que el voto cuenta con o sin Lorenzo y Ciro, y sí en que el voto está predeterminado. De ser esto cierto, según su lógica, qué importa quién o quiénes voten y por quién lo hagan, pues al final, eso se arregla en las altas esferas, según su tesis de conocimiento de altura.

Mi llamada de atención lo dejó reflexivo y dijo que, efectivamente, debía cuidar lo que decía. Sin embargo, lo cree y actúa en consecuencia.

Me inquieta pensar que si esta es la creencia de un grupo de alta preparación académica y poder económico, entonces ¿para qué trabajaron y salieron a sudar y marchar en defensa del INE?

Pregunto entonces si existe el plan oculto detrás de toda esa marcha y tinta regada para defender al dúo dinámico de Lorenzo y el panista Murayama, ¿está fraguada también en altas esferas y les importa poco la realidad electoral y democrática de nuestra Nación?

Sin duda son interrogantes que buscan respuestas, pues no es posible que hagamos una cosa y digamos totalmente la contrario.

Bajo la lógica de mi amigo, ¿cuál sería entonces la finalidad de gastar tantos millones en un equipo de gente que realiza y contabiliza cada proceso electoral en nuestro País, si el resultado se define entre pocos y en un nivel fuera del INE?

La verdad es que entre más escucho este tipo de comentarios se vuelve difícil respetar las opiniones de la Oposición que se tienen hoy en día en la mesa, en donde ya incluyen como posible candidato a la Presidencia hasta a Silvano Aureoles.

Por el bien del fortalecimiento de las democracias siempre se requiere una fuerte o buena Oposición, sin embargo pobres quienes depositan su confianza en la actual.

Sigamos haciendo Patria.