Al cantar el Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional la cuenta regresiva para definir las candidaturas a gobernadoras y gobernadores de 17 estados, en Sinaloa la atención estará colocada sobre las “corcholatas” para que de acuerdo con lo que hagan y eviten hacer suban o bajen en las mediciones que hará su partido a través de encuesta, trayectoria y cero vínculos con temas que detonen el rechazo popular. Durante meses, además, tendrán que guardar todos los artilugios de las guerras de lodo e ir unidos en el proceso y la decisión que resulte.

Hay que resaltar que la prohibición al fuego amigo tendrá peso preponderante con la vigilancia para que nadie tire la piedra y esconda la mano, como ha sucedido hasta hoy. Así lo recalcó Alfonso Durazo Montaño y sabe bien a quiénes se refiere. “La experiencia histórica coincide en una advertencia, los proyectos de transformación no fracasan sólo por embates externos sino también por debilidades internas, por las tentaciones que surgen del cálculo mezquino de algunos de sus integrantes”.

En el arrancadero de la “caballada” sinaloense parece ser que aún no hay nada para nadie y menos tomando en cuenta que la política a la mexicana podrá prescindir de todo menos del visto bueno que los presidentes de México en turno dan antes de ungir a los pretensos a titulares del Ejecutivo estatal. ¿Quién ha hecho el mejor trabajo de territorio en Sinaloa para hacer del conocimiento de la gente los logros del llamado segundo piso de la Cuarta Transformación?

De los posibles coordinadores estatales de los comités de la 4T, así les llama Morena a los que resulten precandidatos, la Senadora Imelda Castro se reunió en privado el 2 de marzo en la Ciudad de México con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y si bien es cierto que se desconoce de qué conversaron el encuentro en sí está cargado de lecturas futuristas al realizarse en la misma semana en la cual se determinaron el sábado las reglas que a más tardar el 22 de junio arrojarán la señal de humo blanco.

Por su parte el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, estará mañana martes en Palacio Nacional también en agenda privada con la Presidenta Claudia Sheinbaum después de las deferencias que la Mandataria le mostró en su reciente gira de trabajo en Sinaloa. Lleva a su favor el hecho de ser el Presidente Municipal mejor calificado, con 55.1 de aprobación, seguido por José Paz López en Badiraguato con 53.5, y Jorge Bojórquez en Navolato, con 50.2 de evaluación.

En el caso del Senador Enrique Inzunza Cázarez es de los pocos legisladores federales de Morena que estuvo presente en el evento en Culiacán de inicio de obra del Hospital Regional de Especialidades que presidió Sheinbaum, a quien también le ha reconocido la Presidenta el trabajo que desempeña al frente de la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara alta, empujando las adecuaciones cuatroteístas hechas a la Constitución y hombre clave en el rearmado de la reforma electoral en ciernes.

También la expectativa de que sea una mujer la nominada al Gobierno de Sinaloa pone bajo el escrutinio del proceso interno a las morenistas María Teresa Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado; Estrella Palacios Domínguez, Alcaldesa de Mazatlán, y la Diputada federal Graciela Domínguez Nava. Es la política, no olvidemos, que suele dar giros inesperados y por lo tanto es como la sopa que puede caer en el trayecto del plato a la boca.

En Sinaloa Morena pondrá un ojo en el gato y otro en el garabato. Cualquier mujer u hombre que se considere candidateable quedaría descartado en caso de ser descubierto como el enemigo en casa. Esta vez parece no estar jugando el Consejo Nacional porque ya aprendió, se dijo el sábado, que cuando la 4T actúa dividida “ganan las élites que históricamente secuestraron el poder”. Ni hechas de manera directa ni a través de terceros, las campañas negras serán toleradas.

Quizá la estrategia de adelantar las definiciones de candidaturas a gobernadores obedezca a esa luchas siniestras al interior de Morena, cada vez más cercanas a las riñas del viejo Partido Revolucionario Institucional que desencadenaron crímenes políticos como el magnicidio de Lomas Taurinas. En el caso de Sinaloa, por ejemplo, la que más ha recibido acometidas pendencieras por aspirar a suceder en el cargo a Rubén Rocha Moya es Imelda Castro y el expediente completo lo tienen tanto Luisa María Alcalde como Claudia Sheinbaum.