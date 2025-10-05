Sin lugar a dudas...

Las herramientas de la psicología positiva serían de gran impacto para darle un vuelco a la transformación del país, sobre todo, si se aplican como inicio, en el campo de la educación.

Shohei Othani, el pelotero sensación en las ligas mayores del beisbol profesional, es hijo de Toru y Hayoku Ohtani. Toru, jugador destacado de beisbol y Hayoku, también deportista, en la especialidad de bádminton, ambos criados con la filosofía del respeto hacia los demás y a la sociedad en general, valores característicos de la cultura japonesa y del sistema escolar japonés, uno de los mejor evaluados por organismos internacionales, como PISA, destacando la educación en valores.

Atenidos a dicha referencia, no es extraño ver a un Shohei Othani, joven de abultada, muy abultada cartera, con frecuentes demostraciones de respeto hacia sus rivales deportivos, sin hacer alharaca de sus aciertos en el terreno de juego, y a la fecha, no lo hemos visto provocar peleas por alguna jugada de mala leche de parte de sus contendientes tratando de lastimarlo físicamente. Y no solo eso, se le ha visto recoger basura dentro de la caseta de su equipo.

Cualquier otro joven multimillonario no educado y criado en un ambiente de valores, fácilmente se convierte en un personaje soberbio y, en consecuencia, irrespetuoso con el prójimo, lo cual, no ha sucedido con Shohei.

Y justamente, uno de los objetivos de la psicología positiva es la formación de personas con valores que procuren el bienestar personal y, en consecuencia, el de su entorno y el de la sociedad en general.

La psicología positiva alienta el crecimiento del potencial personal no solo de los individuos, sino también el de las organizaciones empresariales, todo lo cual, le da fundamentos para el surgimiento y el sostén de colectividades inmersas en el bienestar, es decir, en la felicidad social, una aspiración contemplada dentro del texto constitucional mexicano, teniendo como antecedente lo asentado por don José María Morelos y Pavón en su documento titulado Los sentimientos de la Nación, desde 1813, objetivo que hasta la fecha no ha sido posible alcanzar, por la simple y sencilla razón, que en la evolución del país no ha concurrido la honradez ni el respeto hacia lo ajeno.

En España, instituciones como la Asociación Internacional de Inteligencia Emocional y la Asociación Internacional de Psicología Positiva, así como la Universidad de Valencia, están generando conocimiento en el ámbito de la psicología positiva, tanto para el desarrollo personal como el de las organizaciones empresariales.

Hacia esos abrevaderos del saber, enfocó su sentido de preparación académica y para la vida, el maestro Oscar García Osuna, quien con el paso de los años y el esfuerzo que implica el lograr certificaciones de prestigio en el ámbito del coucheo ontológico y en la psicología positiva, plataforma que le ha servido para convertirse en un referente nacional e internacional en dichas especialidades y le han ganado la confianza de empresas convencidas de que el bienestar de sus colaboradores se convierte en redituable para todos.

Como producto de sus colaboraciones editoriales y de su programa Time to feel, iniciado en plena pandemia, con el cual, procuraba, y lo sigue haciendo, alentar la resiliencia de la sociedad, en días pasados, Oscar nos presentó su primer libro, en el cual, compendia muchas de sus colaboraciones editoriales, las cuales, fueron escogidas por un grupo de sus lectores y en un segundo filtro, por siete figuras españolas de la psicología positiva.

Sin lugar a dudas, las herramientas de la psicología positiva serían de gran impacto para darle un vuelco a la transformación del país, sobre todo, si se aplican como inicio, en el campo de la educación, tal y como lo visualiza Oscar García Osuna ¡Buen día!