Sin memoria no hay futuro

... dentro de esta existencia en el tiempo, somos como el atleta que, para saltar hacia adelante, siempre debe dar un paso hacia atrás; si no da un paso hacia atrás, le resulta imposible saltar hacia delante. Por lo tanto, sin memoria no se proyecta el futuro, subrayó Umberto Eco

En las dos últimas columnas, haciendo alusión a una entrevista hecha a Umberto Eco y publicada en el diario La Jornada, nos detuvimos a reflexionar sobre Identidad y memoria, y La niebla del olvido. Hoy, para terminar la temática, hablaremos sobre la estrecha relación que existe entre pasado y futuro, y cómo se concatenan en el presente.

Eco subrayó: “Son los tres éxtasis de la temporalidad de los que hablaba Heidegger: pasado, presente y futuro, pero de los que, reconozcámoslo, ya hablaba San Agustín. Somos seres temporales, vivimos en el tiempo y nunca sabremos exactamente qué es el tiempo. Pero, dentro de esta existencia en el tiempo, somos como el atleta que, para saltar hacia adelante, siempre debe dar un paso hacia atrás; si no da un paso hacia atrás, le resulta imposible saltar hacia delante. Por lo tanto, sin memoria no se proyecta el futuro”.

En efecto, somos hoy como somos, porque ya fuimos, y el día de mañana seremos como seremos, por lo que ayer y hoy ya fuimos y vivimos. Es claro que debemos matizar esta observación, porque no somos el simple resultado de una ecuación, sino que tenemos una enorme voluntad que nos capacita para actuar y modificar lo que deba ser modificado, en aras de obtener los mejores resultados.

Por otra parte, Eco precisó que no debemos olvidar que la memoria es selectiva, por lo que reelabora y reconfigura los acontecimientos: “La memoria siempre está en movimiento. No es algo que nos permita ir al almacén y tomar algo tal como estaba allí –das Ding an sich, como una cosa en sí– sin que nadie lo haya modificado. Se trata de algo que hemos elaborado a lo largo de los años”.

¿Reconfiguro la memoria y preparo mi futuro?