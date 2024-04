Es verdad que es altamente recomendable firmar acuerdos antes o durante el matrimonio para ocuparse de temas como la pensión compensatoria, pero tampoco hay que pasarse de listo. Un buen acuerdo, preparado por un buen abogado, le evitará muchos dolores de cabeza si el matrimonio termina con divorcio.

Con todo el tema de la pensión compensatoria, que es la que debe pagar el esposo o esposa en un matrimonio regido bajo separación de bienes, cuando uno de los esposos se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, cuyo monto puede llegar hasta el 50 por ciento de todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, no faltó un listillo que quiso darle la vuelta a esa obligación.

Así, tenemos que un esposo hizo firmar a su esposa un documento en donde ésta última se daba por pagada de la posible pensión compensatoria, mediante la entrega de una cantidad de dinero.

Pues resulta que en realidad el esposo nunca entregó realmente esa cantidad de dinero y el asunto llegó a los tribunales cuando el matrimonio terminó con divorcio.

Después de aventarse un buen pleito en primera y segunda instancia, el caso llegó al amparo que fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien atrajo el asunto por considerarlo de interés.

La SCJN dictó sentencia sosteniendo que, no importaba lo que dijera el documento que firmó la esposa y que, si no había existido la entrega real del dinero se debía estimar que la esposa no lo recibió.

Pero la SCJN fue más allá y dijo que, incluso si la esposa hubiera recibido el dinero a que se refería el documento que firmó, ella tenía derecho a una pensión compensatoria y el dinero que le pagaron se debía considerar, cuando mucho, como un pago parcial de dicha pensión.

La recomendación es que, primero, no quiera pasarse de listo en el acuerdo correspondiente y, segundo, que no deje esta tarea para después.

Si no se ocupa de resolver el pendiente del acuerdo matrimonial puede llevarse una desagradable sorpresa si termina divorciándose.

No deje las cosas para después porque la postergación le puede salir muy cara.

