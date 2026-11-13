Sinaloa ante la crisis climática

Los problemas del impacto ambiental ya están entre nosotros y no hay liderazgos capaces de poner estos tópicos en la agenda local, porque ante la inmediatez de la violencia y sus penosas repercusiones, hablar del cambio climático suena hasta ridículo y exagerado

Ya en Antalya, Turquía, en la cumbre de las Naciones Unidas contra el cambio climático COP31, la realidad supera la expectativa. Esta semana las naciones y sus líderes mundiales discuten sobre el futuro de la industria, la producción de alimentos, el crecimiento de las ciudades, la movilidad, la eliminación de los combustibles fósiles y el cuidado general de los océanos, las selvas y la basura en la órbita planetaria.

El medio ambiente y las repercusiones del cambio climático son temas lejanos en nuestra agenda local, de poco interés público en el contexto de violencia en el que estamos metidos. No es para nada una crítica, el filósofo español José Ortega y Gasset decía que: “Yo soy yo, y mis circunstancias”, y aplica perfectamente para Sinaloa. No podemos culparnos por no ver el devenir del mundo, cuando nuestra realidad diaria se aferra a mostrar el lado más brutal de la crueldad humana. Las balas, los homicidios y secuestros son hoy, y el futuro del planeta puede esperar un tanto hasta que la barbarie ceda.

Al menos eso es lo que creemos, o lo que nos obligan a pensar. En realidad, el problema mundial de la contaminación y los efectos del cambio climático ya los tenemos encima. Y para colmo de los males, está aparejado, o por aparejarse a nuestros problemas de violencia cotidiana. Vamos poniéndole rostro:

La crisis pesquera que reporta bajas capturas de producto en esteros y marismas tiene una relación directa con la falta de lluvia y el cambio en la temperatura de los cuerpos de agua, temas del cambio climático. La baja producción lleva a enfrentamientos por espacios de pesca y al control delincuencial de campos pesqueros. ¿Recuerdan el caso de Sunshine Rodríguez?, acusado en Baja California como líder de una organización criminal pesquera dedicada al trafico de totoaba, una especie nativa del Mar de Cortés. Bueno, multiplique eso por el control de capturas de especies como: camarón, tiburón, langosta, tortugas marinas, callos, almejas y otros más.

La crisis hídrica en el reparto inequitativo del agua que tiene una relación directa con los ciclos agrícolas y los volúmenes de producciones en las tierras de cultivo. No necesitas estudiar mucho para darte cuenta de que el problema en Sinaloa ha venido creciendo, que las disputas por el agua son cada vez más comunes y que la resolución de estos conflictos no se da por intermediación de las autoridades.

Respecto a la seguridad de las personas y su patrimonio, el tema de impacto ambiental sobre las condiciones de vida de los sinaloenses. Son miles de familias en nuestro estado las que viven en condiciones de vulnerabilidad ante contingencias climáticas. No solo por vivir en la costa, lugar natural de afectaciones por huracanes y tormentas, sino también aquellas que asentaron sus hogares en zonas de riesgo por deslave o inundación. El problema no se trata solo de invasiones o construcciones fuera del marco regulatorio, lo verdaderamente preocupantes es que, prácticamente, todos los ayuntamientos han sido irresponsables al otorgar ilegalmente permisos de construcción en las zonas urbanas. ¿Sabe usted cuántas colonias de Mazatlán, Culiacán, Ahome, Navolato y el resto de los municipios están en franco riesgo de inundación, deslave o contingencia medioambiental?. En esto de los permisos y desarrollos también hay mano negra.

Y podemos seguir enumerando, y viendo que el tema no está únicamente acá en los discursos de los líderes mundiales en Turquía. Los problemas ya están entre nosotros y no hay liderazgos capaces de poner estos tópicos en la agenda local, porque ante la inmediatez de la violencia y sus penosas repercusiones, hablar del cambio climático suena hasta ridículo y exagerado. Sino es preocupante para la sociedad, no lo será para los políticos. Y en eso estamos perdiendo tiempo muy valioso que repercute en la vida, la salud, la economía y en general en todo nuestro entorno. Y no, no es que me esté volviendo un hippie, ecologista ultrarradical, ni mucho menos un pitoniso de las desgracias. Solo les comparto lo que me tocó escuchar y reflexionar estas semanas y al verlo tan de cerca, me preocupa. Luego le seguimos...