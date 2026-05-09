Sinaloa, campo minado para gobernar

Las próximas encuestas nos dirán hasta dónde la brutal crisis de la 4T afecta sus posibilidades electorales en 2027... La Oposición se relame los labios, pero hasta ahora no se le ven liderazgos fuertes y convincentes... Quien gane en Sinaloa en 2027 que se prepare a gobernar en un campo minado.

1. Hoy en día Sinaloa experimenta la crisis política más grande su historia desde el asesinato en 1944 del Gobernador Rodolfo T. Loaiza.

2. A partir de la crisis sinaloense, México podría cursar en los próximos días la crisis política más importante desde el fin de la Revolución que inició Madero en 1910.

3. El poderío del crimen organizado, la crisis de inseguridad y la intervención estadounidense de Estados Unidos en los asuntos mexicanos, no vista desde el golpe de Estado a Francisco I. Madero en 1913 y la invasión yanqui en 1914, han puesto contra la pared no tan solo al gobierno de Claudia Sheimbaum sino al Estado en su totalidad.

4. Es muy probable que a corto plazo el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente acusaciones y solicitudes de extradición contra otros gobernadores y gobernadoras, con lo cual se profundizará la crisis del Estado mexicano. Si México no extradita a alguno de los gobernadores que la Casa Blanca tiene en su lista, es probable que ordene intervenciones punitivas quirúrgicas para secuestrarlos. Ya lo anunció el miércoles 6 de mayo.

5. Trump no parará de acosar al Gobierno mexicano porque está urgido de muestras de poder y de triunfos políticos externos para intentar recuperar su alicaída aceptación por la ciudadanía estadounidense antes de las elecciones intermedias de noviembre. Su partido y los candidatos se verán seriamente afectados si Trump no fortalece su imagen debilitada por el mal manejo de la economía, su desafortunada intervención en Palestina e Irán, su creciente autoritarismo y desequilibrada personalidad, entre otros factores.

6. En esta columna habíamos anticipado que Trump, a través de acusaciones, declaraciones y posibles expedientes, iba a intervenir en el proceso electoral mexicano de 2027, bajando de la palestra a posibles candidatos a gobernadores o gobernadoras. Ya lo hizo en Sinaloa.

7. Sin embargo, Trump encuentra elementos reales para convencer a sus votantes de que es necesario presionar e intervenir en México porque, a pesar de los severos golpes de la Presidenta Sheimbaum al crimen organizado, las contradicciones, el doble lenguaje y los juegos internos de los diferentes grupos de interés de Morena, empezando por los que rodean al ex presidente López Obrador, no permiten que la Presidenta Claudia Sheimbaum ejerza plenamente su poder y limpie la casa. Pero, no es asunto de voluntad, es un tema de acumulación de fuerza política dentro de la 4T que no le alcanza aún a la Presidenta para avanzar en su agenda.

8. La Presidenta Claudia Sheimbaum, que ha defendido públicamente en numerosas ocasiones al Gobernador Rocha Moya, ahora con licencia, parece que en esta coyuntura lo descobija si es que Arturo Zaldivar, Coordinador General de Política de Gobierno de la Presidencia de la República, es la voz de ella cuando el ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia dice que el doctor Rocha ya no goza de fuero. Que lo ha perdido por ya no estar en funciones. Sin embargo, al día siguiente, cuando Harfuch visita Culiacán, vuelve a cobijar al doctor Rocha Moya y en la mañanera la Presidenta le exige pruebas de las acusaciones a los gringos.

9. Ariadna Montiel, en su primer discurso como presidenta de Morena, no defendió a Rubén Rocha Moya, ni la asamblea de los morenistas lo hizo, sólo los delegados de Sinaloa manifestaron su apoyo, pero gobernadores, legisladores y otros líderes defendieron al hijo predilecto de Batequitas.

10. El ex Presidente López Obrador en muchas ocasiones defendió a Rubén Rocha Moya. En esta crisis no se ha manifestado, aunque sin duda alguna opera por debajo del agua para sostenerlo.

11. En Sinaloa ante la solicitud de licencia para dejar el Gobierno de Sinaloa, Rubén Rocha Moya deja un espacio de poder que no alcanza a llenar Yeraldine Bonilla, una joven y poco experimentada política, nombrada Gobernadora interina. Los liderazgos no se crean por reglamento ni por decreto.

12. En Sinaloa hay una sensación de vacío de poder que es vital cubrir pronto. Las Fuerzas Armadas cumplen a medias su papel en tareas de seguridad, pero no pueden gobernar. En los gobiernos municipales y en Morena, leales casi todos al doctor Rubén Rocha Moya, se perciben confundidos y sin dirección.

13. Rubén Rocha buscaba ser el decisor en la elección del candidato o candidata de Morena a gobernar Sinaloa a partir de 2027. Ya no se ve ninguna posibilidad que sea así. Enrique Inzunza y Juan de Dios Gámez quedan fuera de la carrera.

14. Quedan dos mujeres en la palestra: la Senadora Imelda Castro y la Diputada Tere Guerra. La primera, se dice, es más cercana a Palacio Nacional por su papel de Legisladora en el rascacielos de Reforma y por estar más cercana a los círculos de poder en Palacio Nacional, además de ir arriba en las encuestas. Tere Guerra, sin embargo, no baja la guardia, recorre todo el estado, lleva a cabo nutridas asambleas y probablemente cuente con la mayoría de los rochistas en el estado.

15. Las próximas encuestas nos dirán hasta dónde la brutal crisis de la 4T afecta sus posibilidades electorales en 2027. Y, antes, cuántos aspirantes a candidatas o candidatos serán bajados de la lista el próximo mes de junio.

16. La Oposición se relame los labios, pero hasta ahora no se le ven liderazgos fuertes y convincentes para convencer a las mayorías de que opten por los partidos que ya estuvieron en el poder.

17. Quien gane en Sinaloa en 2027 que se prepare a gobernar en un campo minado.