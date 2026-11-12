Sinaloa: cuando la militarización no alcanza

Si ya sabemos que la estrategia militarizada en Sinaloa hasta ahora no ha sido suficiente, la pregunta más difícil es ¿qué haremos cuando los soldados se vayan?

En Sinaloa, cada vez que la violencia provocada por el crimen organizado se desborda, mandamos traer al Ejército. Al Estado llegan entonces los convoyes artillados de la tropa y de los Marinos. Ahora, la novedad son los murciélagos de las Fuerzas Especiales y la recientemente creada Guardia Nacional.

Es una receta que ya conocemos. En 1976, cuando el “pistolerismo” de los “gomeros” de la sierra se salió de control, en Sinaloa se lanzó la Operación Cóndor y llegaron por primera vez 10 mil militares.

Una cifra similar se anunció cuando la disputa Guzmán-Zambada comenzó en septiembre de 2024, después subimos a 13 mil, luego a 16 mil y la última cifra, reconocida por el Secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, desde Mazatlán, fue de más de 22 mil.

Es un número que representa casi la cuarta parte de todo el despliegue militar del país. El General Trevilla fue, además, contundente: “No nos iremos de Sinaloa hasta que se restablezca la paz”.

Pero, más de dos años después, la paz no llega. Con seis asesinatos al día, Sinaloa aporta ahora casi el 15 por ciento de los homicidios dolosos de todo el País y tiene apenas el 2 por ciento de la población nacional. Además hay cuatro personas privadas de la libertad a diario y de las cuales, más del 70 por ciento se mantiene como desaparecida o no localizada. Los feminicidios y asesinatos de mujeres registran también récords históricos y superan ya en 40 por ciento a todos los casos del año pasado.

Es una crisis humanitaria que nadie quiere llamar por su nombre, y mucho menos responder en consecuencia. Entonces, ¿qué se hace cuando la militarización no alcanza?