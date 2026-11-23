El efímero, pero no menos terrible evento que estremeció a la otrora zona apacible, nos traslada a la cuestión profundamente arraigada: ¿De qué manera influirá el episodio de Guasave para el cese de hostilidades en el choque entre los hijos de “El Chapo” y los de “El Mayo?

Sorpresivo porque se creía que antes que él caerían otras cabezas de mayor nivel del narcotráfico y la guerra que libra el crimen organizado en Sinaloa, y espectacular por lo visible y certero del operativo tipo quirúrgico efectuado por las fuerzas armadas, la detención de Fausto Isidro Meza Flores le significa éxito que le viene como anillo al dedo a la Presidenta Claudia Sheinbaum y su relación con Estados Unidos, pero está por verse si contribuirá a la atenuación de la violencia derivada del enfrentamiento que durante más de dos años sostienen los hijos de Joaquín Guzmán Loera y los de Ismael Zambada García.

Después de que la noche del 20 de noviembre Guasave vivió el repentino fragor de la estrategia del Gobierno federal contra las organizaciones criminales, acción de alta intensidad que se desarrolló en el casco urbano y videograbado y difundido en tiempo real para México y el mundo en las redes sociales, se han realizado alardes a botepronto y críticas al vapor que en las siguientes semanas mostrarán ambas cosas mayores rasgos de autentificación.

Igual las instituciones nacionales y estatales, los ciudadanos principalmente, debemos moderar las sensaciones en contrasentido que nos produjo la gran intervención de helicópteros artillados dirigiendo la ráfaga contra el refugio de Meza Flores, los vehículos desde los cuales los gatilleros respondían al fuego militar, la escena intimidante de automotores, gasolineras y establecimientos comerciales ardiendo, los elementos del Ejército caídos en el cumplimiento del deber y los facinerosos que murieron al pelear en la primera línea de protección al capo.

Y sí. La operación que anuló a quien sostenía vigente en Sinaloa una de las últimas ramificaciones de la facción de los hermanos Beltrán Leyva mostró sin sutilezas el poderío de la acción concertada entre México y Estados Unidos que a través de herramientas tecnológicas y táctica de precisión ubica e invalida a objetivos generadores de violencia e ingobernabilidad. El viernes quedó impresa con letras esculpidas a base de plomo y sangre la advertencia para todas las células del narco.

Eso ya quedó escrito para quien quiera leerlo. El capítulo faltante continúa plasmándose con dos años, dos meses y dos semanas sin que asome el final que le restablezca a Sinaloa las garantías constitucionales, la confianza en las instituciones y la certidumbre para los quehaceres legítimos de la sociedad. El efímero, pero no menos terrible evento que estremeció a la otrora zona apacible, nos traslada a la cuestión profundamente arraigada: ¿De qué manera influirá el episodio de Guasave para el cese de hostilidades en el choque entre los hijos de “El Chapo” y los de “El Mayo?

A reserva de lo que clarifique el Gabinete de Seguridad Nacional, el “Guasavazo” resuelve los focos de violencia de alto impacto que empezaban a brotar de manera esporádica en la franja que abarca desde Angostura hasta Ahome controlada por Meza Flores, aunque presuntamente no tenía vinculación con la narcoguerra cuyo perímetro de afectación se extiende de Culiacán a Escuinapa, con alto comportamiento letal en la capital del estado y Mazatlán y Escuinapa.

Sin embargo, de igual manera que fueron inesperados la ostentación del poderío castrense y el balance que, sin asegunes por lo pronto, pudo desarmar al narco que desde mediados de la década 90 empezó a tomar el control del norte de Sinaloa, habría derivaciones insospechadas en cuanto a la pacificación sinaloense. En este caso se logró invalidar al jefe de la facción criminal y sus tentáculos financiero y logístico, lo cual es motivo de encomio. Pero en lo que compete a la narcoguerra no es aconsejable echar a vuelo todas las campanas.

Mejor nos iría a los sinaloenses si nos concentramos en descifrar el futuro inmediato que tiene que ver con la recuperación de la seguridad y estabilidad de las zonas centros y sur de la geografía estatal, dicho esto con la esperanza de que el viernes negro de Guasave no traslade hacia el norte la terrible embestida entre sicarios del narco. Nos queda mucho por resolver en la misión de desvanecer los horrores y sensación de ausencia de gobierno que nos atosigan.

Luego de que la conversación pública se ocupó toda en los hechos relacionados con la aprehensión de “El Chapo” Isidro, regresemos la mirada y la preocupación a los territorios devastados por la alta delincuencia y la insuficiente labor militar y policial para darnos tranquilidad.