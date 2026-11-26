¿Qué es lo que pide concretamente Coparmex y sus Centros Empresarial en Sinaloa? A los tres niveles de Gobierno, que mantengan y refuercen la prevención, la inteligencia, la investigación y la presencia de la policía cerca de la gente

El viernes 20 de noviembre pasó lo que pasó en Guasave y que terminó por poner de nuevo a Sinaloa en el centro de la preocupación. Derivado de esos hechos, ayer Coparmex Nacional y los presidentes de sus cuatro Centros Empresariales en el estado, Érick Mena en Guasave, Verónica Estrada en Mazatlán, Kenia Moreno en Los Mochis y Martha Reyes en Culiacán, pidieron algo muy concreto: que el Gobierno federal ponga a Sinaloa como prioridad y lo haga de forma sostenida, con resultados que se puedan revisar.

Lo primero que hay que mirar son las cifras. Al segundo trimestre de este año, Sinaloa tiene 44 mil personas ocupadas menos que hace un año. La informalidad subió de 46.6 por ciento a 49 por ciento, o sea que casi la mitad de la gente que trabaja no tiene prestaciones ni seguridad social. La pobreza laboral pasó de 24.6 por ciento a 28.3 por ciento. Y el ingreso laboral real por persona bajó 3.4 por ciento. En pocas palabras, hay menos trabajo y el que hay paga menos. Cualquiera que tenga un negocio o una nómina en el estado lo siente todos los días.

En seguridad el panorama tampoco mejora. Con corte a octubre, las carpetas de investigación por feminicidio crecieron 135.4 por ciento, las de extorsión 94.3 por ciento y las de robo a transportistas 50 por ciento. Son aumentos enormes, y cada número es una persona o una familia afectada. Por eso Coparmex dice que hace falta una Fiscalía más eficiente, para que los negocios puedan trabajar y la economía se recupere.

En el mismo posicionamiento, la Confederación reconoció a las fuerzas federales por el operativo para capturar a “El Chapo” Isidro y dio el pésame a las familias de los cuatro elementos del Ejército y de los civiles que murieron.

¿Qué es lo que pide concretamente Coparmex y sus Centros Empresarial en Sinaloa? A los tres niveles de Gobierno, que mantengan y refuercen la prevención, la inteligencia, la investigación y la presencia de la policía cerca de la gente. Piden también fortalecer la Fiscalía del Estado y las policías municipales, con presupuesto, control de confianza e indicadores que se revisen junto con la sociedad civil.

Al Gobierno federal le piden un presupuesto extraordinario para Sinaloa. No lo plantean como un favor, sino como algo necesario cuando una región pierde tanto empleo y tanta actividad. La idea es atender a los sectores productivos que se han visto afectados, recuperar empleos, restablecer las cadenas de suministro y apoyar a los negocios para que sigan abiertos y las inversiones no se vayan. Piden también que convoque a las secretarías de Economía, Agricultura, Turismo, Hacienda, Seguridad, Salud, Bienestar, Trabajo y Educación para que trabajen en una sola estrategia y no cada una por su lado como se ha venido haciendo en estos 26 meses desde que estalló el conflicto bélico.

Esa estrategia, según el planteamiento, debe ir más allá de la seguridad. Incluye reactivar el turismo, impulsar los sectores productivos, prevenir las adicciones, recuperar espacios públicos, dar atención social y abrir oportunidades de estudio y trabajo para los jóvenes. Me parece importante que lo digan así. La violencia no se arregla solo con más patrullas.

Coparmex recordó que el 10 de noviembre le presentó a la gobernadora su Plan de Reactivación Económica de Sinaloa. Ahí propone una mesa de seguridad con autoridades federales y estatales, empresarios, organizaciones civiles y academia. Esa mesa revisaría los resultados cada cierto tiempo, abriría canales confiables para denunciar y atendería las fallas que han dejado mal paradas a las víctimas.

Se propone además formar mesas de trabajo por tema entre los municipios, el Gobierno del Estado, la Federación y los empresarios. Cada una vería un asunto distinto, como los espacios públicos, la prevención social, el empleo o la reactivación del campo y los negocios. Lo que más me importa es que se revisen cada mes y que cada una tenga objetivos y responsables claros. Muchas veces se hacen reuniones y después nadie le da seguimiento.

Sinaloa lleva casi dos años en esta situación. Hay familias que han perdido a alguien o su trabajo, y hay empresarios que siguen abriendo todos los días con miedo y con menos clientes. Eso no se puede resolver con buenas intenciones. Hace falta presupuesto, coordinación y gente que le dé seguimiento, y también que haya resultados que la gente pueda ver en su colonia y en su trabajo.

Lo que Coparmex pide al final es sencillo. Que la paz se note en la vida diaria, con negocios que puedan operar, empleos que regresen e inversiones que vuelvan. Ojalá el Gobierno federal escuche y actúe pronto, porque cada mes que pasa sin respuesta se pierden más empleos y más tranquilidad.