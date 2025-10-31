Espectacular resultó el concierto ofrecido por la OSSLA, Sinfonías para La Catrina, bajo la conducción de su director titular, Alexandre Da Costa, acompañado por el pianista John Roney, dedicado a honrar el tradicional Día de Muertos.

Comenzó con La cabalgata de las valquirias, de Richard Wagner, pieza introductoria al tercer acto de La Valquiria, segunda ópera de la tetralogía El anillo del nibelungo. Las valquirias, lideradas por Brunilda, recogen a los guerreros muertos en batalla para conducirlos al Valhalla (sala de los muertos o paraíso de los héroes). La melodía tiene un tinte marcial (fue tema de la película Apocalipsis ahora, de 1979).

Continuó con la clásica Danza macabra, de Camille Saint-Säens, compuesta en 1874 y basada en un poema alegórico de la Edad Media que aborda la universalidad de la muerte, quien danza para recordar la fragilidad de la vida.

Acto seguido, el solista en el piano, John Roney, intezpretó Les Préludes No. 2, de George Gershwin, típica pieza ejemplo de música clásica influenciada por el jazz. El autor la definió como “una especie de nana blues”.

Después de esta breve digresión, se retomó el tema de la muerte con Una noche en la árida montaña, de Modest Mussorgsky, basado en el relato La noche de San Juan, de Nikolai Gogol, cimentado en tradiciones ucranianas.

El programa continuó con Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann para tema musical de la película homónima, dirigida en 1960 por Alfred Hitchcock, cuyo sonido de cuerdas de violín, aplastadas por el dedo, produce chirridos inquietantes.

Prosiguió con El aprendiz de Brujo, de Paul Dukas; La Suite de Harry Potter, de John Williams y la tradicional Llorona. Finalmente, el público, acompañado de la OSSLA, le cantó Las mañanitas a Alexandre por su cumpleaños 46.

¿Dedico melodías a los difuntos?