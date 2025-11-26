El estreno de la ‘Sinfonía No. 4’ fue dirigido por el mismo Brahms, el 25 de octubre de 1885. No se atrevió a componer más sinfonías y todas las creó en su madurez. Sin embargo, esta obra es el punto culminante de su legado.

Sinfónica de dos mundos es el título del concierto que ofrece la OSSLA en el teatro Pablo de Villavicencio, el jueves a las 18:00 horas, y el domingo a las 12:30, bajo la conducción del director huésped Osvaldo Ferreira, de nacionalidad portuguesa. La entrada es libre.

El nombre del concierto me remontó a una famosa película de 1966 titulada en inglés, “Born free” (en España: Nacida libre; en Argentina: Leona de dos mundos), con un famoso tema musical compuesto por John Barry.

Las obras que se interpretan en el concierto, son: la “Sinfonía No. 4”, de Johannes Brahms y el “Divertimento No. 1”, de Joly Braga Santos. El divertimento fue compuesto por Braga Santos entre 1959 y 1961 y lo dedicó a su maestro, el compositor italiano Virgilio Mortari, quien obtuvo los premios Euterpe, Marzotto y Montaigne. El divertimento está basado en el folclore musical de Portugal.

El estreno de la sinfonía fue dirigido por el mismo Brahms, el 25 de octubre de 1885. No se atrevió a componer más sinfonías y todas las creó en su madurez. Sin embargo, esta obra es el punto culminante de su legado, aunque, en su timidez, se atrevió a pedir la opinión de su amiga Elisabeth von Herzogenberg, enviándole el primer movimiento:

“Me atrevo a enviarle un trozo de una pieza mía. ¿Tendría usted tiempo de echarle un vistazo y escribirme después? Por desgracia, mis piezas son más placenteras que yo, y las cerezas nunca maduran lo suficiente por aquí, así que no tema si no le gusta el sabor de lo que le envío. No estoy dispuesto a escribir una mala número 4”.

El cuarto movimiento es una passacaglia de 30 variaciones, y el tercero es alegre, festivo y juguetón.

¿Disfruto el sabor de la música?