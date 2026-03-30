Hablar de soberanía alimentaria no es hablar solo de hambre. Tampoco se trata únicamente de si hay suficiente comida en un país o en una región. El punto de fondo es otro: quién decide qué se produce, cómo se produce, quién gana con ello y quién termina dependiendo de quién.

Durante muchos años se instaló una idea cómoda: mientras haya alimentos disponibles, el problema está resuelto. Pero no. Un país puede tener anaqueles llenos y, al mismo tiempo, haber perdido buena parte del control sobre su alimentación. Puede importar maíz, frijol, trigo o fertilizantes, y seguir diciendo que no pasa nada. Hasta que pasa.

La soberanía alimentaria plantea algo más exigente que la simple disponibilidad. Defiende que las comunidades, los productores y los países tengan capacidad real para decidir su sistema alimentario. Eso incluye proteger la producción local, cuidar semillas, garantizar acceso a tierra y agua, y evitar que toda la cadena quede en manos de unos cuantos actores. No basta con comer. Importa de dónde viene lo que comemos y bajo qué condiciones llega a la mesa.

Aquí conviene hacer una distinción. Seguridad alimentaria y soberanía alimentaria no son lo mismo. La seguridad alimentaria pregunta si hay comida suficiente y si la población puede acceder a ella. La soberanía alimentaria va más allá y cuestiona quién controla ese sistema. Una puede existir sin la otra. Un país puede importar grandes volúmenes de alimento y mantener cierta seguridad temporal, pero seguir siendo frágil porque depende de decisiones tomadas fuera de sus fronteras.

México conoce bien esa tensión. Somos una potencia agroalimentaria en varios productos, pero también tenemos dependencias serias en otros insumos y granos estratégicos. Eso debería incomodar más de lo que incomoda. Porque cuando una nación no controla aspectos clave de su alimentación, su margen de maniobra se reduce. Y cuando llegan crisis logísticas, alzas internacionales, sequías o conflictos geopolíticos, esa fragilidad se vuelve visible muy rápido.

Basta un ejemplo. Si una comunidad rural produce hortalizas para exportación, pero tiene que comprar fuera el maíz, el frijol y parte de los insumos básicos para alimentarse, hay ingreso, sí, pero no necesariamente soberanía alimentaria. Hay actividad económica, pero no control suficiente sobre lo esencial. Esa diferencia importa.

La soberanía alimentaria también obliga a revisar una contradicción frecuente. Se habla mucho de apoyar al productor local, pero en la práctica muchas decisiones de compra favorecen lo más barato, aunque venga de lejos y aunque debilite economías regionales. No siempre se puede comprar local. Eso sería simplista. Pero sí tendríamos que preguntarnos en qué productos conviene fortalecer cadenas cercanas, más resilientes y menos vulnerables.

En el caso de organizaciones sociales, bancos de alimentos y programas de apoyo alimentario, esta discusión también importa. Entregar alimento resuelve una urgencia. Y eso ya es valioso. Pero si todo el sistema de atención descansa en excedentes, donativos inciertos o cadenas poco estables, la ayuda puede volverse reactiva en lugar de estratégica. Atender el hambre hoy es indispensable; fortalecer la base alimentaria de una comunidad es igual de importante si se quiere cambiar algo de fondo.

La soberanía alimentaria, bien entendida, no es un capricho ideológico. Es una forma de reducir vulnerabilidad. Es reconocer que la alimentación no puede verse solo como mercancía. Es, también, una discusión de poder. Quién siembra. Quién distribuye. Quién fija condiciones. Quién resiste cuando el entorno se complica.

Tal vez el error más común es pensar que este tema le corresponde únicamente al gobierno o al sector agropecuario. No. También compete a empresarios, universidades, organizaciones civiles, consumidores y medios. Porque la alimentación atraviesa salud, pobreza, desarrollo regional, medio ambiente y estabilidad social. Pocas cosas están tan conectadas con la vida diaria como esta.

Hablar de soberanía alimentaria, en el fondo, es hablar de libertad real. No de un concepto abstracto, sino de la capacidad de una sociedad para sostenerse sin quedar expuesta de más en algo tan básico como comer. Y un país que no puede cuidar eso, tarde o temprano, termina pagando el costo.