Sobre ellos

He leído en medios declaraciones del Secretario del Ayuntamiento relacionadas con fuertes sumas de dinero que se tienen que pagar a consecuencia de demandas planteadas por actos administrativos irregulares, como por ejemplo, haber ordenado la construcción de vialidades sobre terrenos propiedad de particulares, sin seguir primero el procedimiento de expropiación correspondiente.

Las demandas mal atendidas por el Jurídico del Ayuntamiento han tenido costos millonarios para la ciudad. El ejemplo más claro es el caso de NAFTA.

Pero una cosa es pagar dinerales por demandas mal atendidas y otra pagarlo porque no había de otra, es decir, porque el juicio se tenía que perder dado que el ciudadano que demandó tenía razón.

Sea por uno o por el otro motivo lo que sigue es que el Secretario del Ayuntamiento gire instrucciones a quien corresponda para que presenten las denuncias por faltas administrativas cometidas tanto por personal del Jurídico como por aquellos que ordenaron la construcción de vialidades ilegalmente o cometieron cualquier acto que terminó costándole dinero al Ayuntamiento.

Lo de las vialidades es un ejemplo y supongo que el Secretario del Ayuntamiento tiene mucha información sobre el origen de los daños económicos sufridos por el municipio y sobre quiénes son los responsables.

El primer paso es identificar a los culpables y hecho esto, el segundo paso es presentar las denuncias por faltas administrativas.

No hay que tardarse mucho porque se tiene un plazo para poder presentar las denuncias a que me refiero. Mal se verían en el Ayuntamiento si, habiendo detectado las irregularidades no hacen nada y se extingue el derecho para castigar a los culpables.

Como dicen, el que la hace la paga, así que, aquel servidor o ex servidor público que sea culpable de que el Ayuntamiento tenga que pagar millones de pesos, debe pagarlos y, para eso, se requiere que se presente la denuncia por las faltas administrativas relativas.

No se trata solo de gritar “al ladrón”. Se trata de perseguirlo y hacer todo lo necesario para castigarlo.

Sería conveniente que en esta administración municipal recuerden que, si se enteran de que alguien cometió alguna falta administrativa, tienen el deber de denunciarla formalmente y, si no lo hacen, a su vez caen en falta administrativa.

En otras palabras, si no hacen nada se vuelven cómplices y deben atenerse a las consecuencias legales.

Me parece muy bien que el Secretario del Ayuntamiento ventile estas irregularidades en los medios, pero sugiero que pase a la acción y presente las denuncias correspondientes para lograr que se repare el daño económico al municipio.