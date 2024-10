(A Arnulfo Castorena) el agua de la piscina apagó el infierno que consumía su vida desde que nació.

José Arnulfo Castorena es un atleta paralímpico mexicano que obtuvo medalla de oro en París 2024, en los 50 metros braza SB2, lo que significa que tiene una coordinación muy limitada de torso, piernas y manos.

José Arnulfo tuvo que luchar para sobrevivir desde que nació, en Guadalajara. Su madre murió en el parto, el 27 de mayo de 1978, y él vino al mundo con malformaciones en las piernas y un brazo. Su padre, al enterarse de su dramática condición, optó por abandonarlo. Su abuela materna fue quien se ocupó de él, en medio de ese infierno que amenazaba con acabar con su vida. El nombre de su abuela era Todosia, y casi nos atrevemos a decir que ella, profética y sabiamente, decía: “Todo sia por Dios”.

Afortunadamente, ingresó a un programa de rehabilitación en la Ciudad de México y a un internado dirigido por religiosas. Una de ellas, conocida como “Sor Chiva”, por su afición al equipo rojiblanco de futbol, lo introdujo en una piscina y descubrió su habilidad para la natación. Otro elemento a su favor, fue que nunca consumió la droga, que era pasto común entre algunos de sus familiares.

De ahí en adelante, el agua de la piscina apagó el infierno que consumía su vida desde que nació. ““Viví entre fuego, pero nunca me quemé, fui una persona muy fuerte a pesar de cosas que me hacía mi familia. Nunca tiré la toalla, nunca me imaginé ser un gran deportista”, expresó.

Su primera medalla de oro paralímpica la obtuvo en Sidney 2000, la refrendó en Atenas 2004, así como en Tokio 2020 y París 2024. También obtuvo bronce en Atenas 2004, y Plata en Atenas 2004 y Londres 2008. Es casado y tiene dos hijas.

¿Sobrevivo a la adversidad?