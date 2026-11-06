Sociedad desmemoriada

Nuccio Ordine, extinto filósofo italiano, precisó que el futuro no se puede construir mirando nada más hacia adelante, sobre todo desde una perspectiva arrogantemente utilitarista y economicista de la vida en algunos campos que son decisivos para el futuro de la humanidad: la enseñanza, la investigación científica y la concepción de las relaciones humanas

El extinto filósofo italiano Nuccio Ordine recibió la investidura de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Comillas, el 31 de marzo de 2022. Rendimos tributo a su memoria recordando el discurso que pronunció en esa significativa fecha. Indicó que Juan de Salisbury compartió un aforismo atribuido a Bernardo de Chartres: “Somos como enanos a hombros de gigantes, de modo que podemos ver más cosas y más lejos de lo que éstos podían ver”.

Explicó que no se debe a que tengamos más agudeza visual, ni a la corpulenta figura física, sino al apoyo que recibimos de la tradición y el pensamiento universal. Sin embargo, deploró que nos movemos en una sociedad cada vez más desmemoriada, donde los enanos actuales desprecian el prestigio de los gigantes, porque creen que el pasado no tiene ningún interés.

Precisó que el futuro no se puede construir mirando nada más hacia adelante, sobre todo desde una perspectiva arrogantemente utilitarista y economicista de la vida en algunos campos que son decisivos para el futuro de la humanidad: la enseñanza, la investigación científica y la concepción de las relaciones humanas.

Ordine subrayó que desde hace décadas asistimos a la degradación de la educación, porque escuelas y universidades perdieron desde hace tiempo su función esencial: “formar ciudadanos cultos, solidarios, dotados de sentido crítico y con una auténtica conciencia civil”.

Abundó que en la enseñanza se han aplicado modelos empresariales que no son adecuados para las escuelas y universidades, puesto que toda la cadena de la enseñanza se ha puesto al servicio del modelo económico de las exigencias del mercado y de las empresas. “En resumen, las teorías neoliberales han impuesto sus principios también en el terreno de la educación... dando prioridad a las competencias y a las aptitudes”.

¿Refuerzo y recupero la memoria?