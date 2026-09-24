‘Solo un bosque’, una puesta teatral infantil

La obra de teatro ‘Solo un bosque’, pensada para las infancias, habla de la amistad, del dolor de la pérdida, de la empatía y de cómo superar la soledad

En el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México se presenta la obra de teatro infantil “Solo un bosque”, escrita por Abraham Baños Lozada y dirigida por Hasam Díaz Hierro.

Mi hija mayor, sus hijos, mis nietos y quien escribe asistimos a ver la obra y la mejor de las críticas sobre esta es que Luciano (8) siempre estuvo muy atento y Constanza (3) hacía preguntas para entender lo que pasaba.

Luciano, al final de la obra, ya en el carro a casa, nos hizo una narración detallada de la historia que ahí se cuenta, que habla de su claridad y la buena estructura de la dramaturgia.

La historia habla de Obawi, un oso plateado que vaga solitario por el bosque mientras huye. Por su parte, Bachi, un joven lobo gris, se ha extraviado y alejado de su manada.

Ambos se encuentran con sus propias diferencias y costumbres, e intentarán aprender uno del otro para sobrevivir juntos en el bosque.

Esta obra de teatro pensada para niños habla de la amistad, del dolor de la pérdida, de la empatía y cómo superar la soledad.