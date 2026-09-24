‘Solo un bosque’, una puesta teatral infantil

En el Centro Cultural Helénico de la Ciudad de México se presenta la obra de teatro infantil “Solo un bosque”, escrita por Abraham Baños Lozada y dirigida por Hasam Díaz Hierro.
Mi hija mayor, sus hijos, mis nietos y quien escribe asistimos a ver la obra y la mejor de las críticas sobre esta es que Luciano (8) siempre estuvo muy atento y Constanza (3) hacía preguntas para entender lo que pasaba.
Luciano, al final de la obra, ya en el carro a casa, nos hizo una narración detallada de la historia que ahí se cuenta, que habla de su claridad y la buena estructura de la dramaturgia.
La historia habla de Obawi, un oso plateado que vaga solitario por el bosque mientras huye. Por su parte, Bachi, un joven lobo gris, se ha extraviado y alejado de su manada.
Ambos se encuentran con sus propias diferencias y costumbres, e intentarán aprender uno del otro para sobrevivir juntos en el bosque.
Esta obra de teatro pensada para niños habla de la amistad, del dolor de la pérdida, de la empatía y cómo superar la soledad.
En la puesta en escena se utilizan títeres, que representan a los lobos, máscaras y una iluminación que crea distintos ambientes.
La obra de Abraham Baños ganó en 2023 la convocatoria Alas de Lagartija y fue publicada en 2024 dentro de la colección homónima del sello editorial Alas y Raíces de la Secretaría de Cultura.
El dramaturgo y actor describe su obra como una fábula sobre las amistades improbables: “Las soledades que se acompañan: cómo conecto un mundo que parece completamente distinto al mío con el mío, y dónde encontramos ese punto de convergencia. Sobre ese otro que tal vez no es tan distinto a mí”.
Y dice que “desde que escribo el texto ya estoy plasmando una percepción de mí mismo en el mundo y con el mundo” y “siempre trato de encontrar ese punto de unión entre lo que soy yo, lo que conozco, todos mis referentes, toda mi historia, y ese personaje”.
Con la obra hay la intención de que quien la ve ya en casa “tenga esa conversación que, si bien no es tan cotidiana, es muy normal. Qué bueno que la escena tenga ese punto de partida para encaminarlos a que tengan su conversación privada”.
Disfruté de ver esta puesta en escena en familia. Ya en otras ocasiones hemos asistido a ver obras de teatro infantil en el Centro Cultural Helénico, y lo seguiremos haciendo; a Luciano y a Constanza los abre a otros mundos.
Solo un bosque
Texto: Abraham Baños Lozada
Dirección: Hasam Díaz Hierro
Diseño de escenografía e iluminación: Sergio López Vigueras
Vestuario: Lissete Barrios
Títeres: Humberto Galicia
Música original: Adriana Larrañaga y Edjer Corte
Actores: Abraham Baños Lozada, Gilary Negrete, Sabrina Tenopala y Andrés Torres Orozco